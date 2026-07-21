Peña: Paraguay no se quedará mirando en el reparto de las cuotas del Mercosur-UE

El presidente Santiago Peña, en la inauguración de la Expo Paraguay, aseguró que la postura de Paraguay sigue siendo a favor de un reparto equitativo de las cuotas para el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Durante su discurso, el mandatario paraguayo recordó que hace apenas unas semanas el país recibió a los jefes de Estado del Mercosur.

Destacó que la firma del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea fue el hito más importante logrado por el bloque. Sin embargo, indicó que él no prestó “el voto de Paraguay para que el bloque ganara y el Paraguay se quede mirando”, sino que lo hizo porque cree en la integración, aseguró.

“Para mí la integración no es un simple objetivo lírico. La verdadera integración es un vehículo para mejorar la vida de nuestros pueblos, de nuestros productores y para que sea verdaderamente justa y equitativa. Somos un país sin litoral marítimo”, precisó.

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“Debe ser reconocida el reparto de las cuotas”

En ese sentido, señaló que cada contenedor que sale del Paraguay carga con kilómetros y un sobrecosto que ningún otro país paga. Sostuvo que esa es la asimetría que debe ser reconocida en el reparto de las cuotas.

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“Eso es todo lo que el Paraguay pide y todo lo que el Paraguay exige. Me dijeron que la posición paraguaya es inflexible. Flexibilidad la tuvimos nosotros cuando pusimos el hombro para cerrar el acuerdo después de 25 años”, resaltó el mandatario.

Además, dijo que ahora Paraguay pide flexibilidad de los otros países que forman el bloque (Argentina, Brasil y Uruguay) y que una participación equitativa no es un antojo ni un privilegio, mucho menos un capricho. “Es un derecho, es el derecho de ustedes, los que crían, los que producen, los que trabajan la tierra”, expresó Peña.

Cuota de importación con Estados Unidos

Entre tanto, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, durante su intervención mencionó que desde la Rural respaldan firmemente la posición asumida por el Gobierno Nacional en las negociaciones sobre la cuota destinada a la Unión Europea, defendiendo una distribución equitativa entre los países del Mercosur.

Por otro lado, solicitaron al Gobierno Nacional que, a través de la Cancillería y de todos los canales diplomáticos y comerciales disponibles, impulse ante el Gobierno de los Estados Unidos las gestiones para que Paraguay acceda a una cuota propia de importación de carne bovina.

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“Consideramos que nuestro país reúne plenamente los méritos para ello, gracias a la calidad de su carne, el estatus sanitario alcanzado y el esfuerzo sostenido de toda la cadena cárnica durante décadas”, precisó.