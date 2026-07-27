Sitrande: presión por tarifa a Atome motivó cambio de titular de ANDE

El relevo en la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se hizo con un hermetismo que sorprendió al estamento técnico de la institución, según el secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba. Félix Sosa, quien se mantuvo al frente de la estatal desde agosto de 2020 —atravesando las administraciones de Mario Abdo Benítez y Santiago Peña—, fue cesado abruptamente este 27 de julio de 2026.

Desde la representación sindical, el diagnóstico es categórico: la destitución responde a la negativa de ceder a condicionamientos tarifarios perjudiciales para las finanzas de la ANDE. La fricción principal se centró en las pretensiones de la firma británica Atome, que busca instalar una planta de fertilizantes e hidrógeno verde en Villeta.

“No firmó el contrato con Atome y por eso le cambiaron, no hay ninguna duda de eso. Se molestaron con el presidente Sosa”, afirmó el secretario general del Sitrande, Adolfo Villalba.

El trasfondo de esta disputa radica en la intención de Atome de asegurar un contrato de largo plazo, con una tarifa congelada por 15 años y valores por debajo de los pliegos vigentes de la ANDE. Mientras la empresa presionó públicamente advirtiendo sobre la posible cancelación de su inversión de más de US$ 650 millones en el país, la administración saliente se plantó en la intangibilidad de la estructura tarifaria oficial para los clientes de alto consumo.

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Advertencia gremial ante la gestión de Miguel Ángel Báez

El nuevo titular designado por el Poder Ejecutivo es el Ing.Miguel Ángel Báez, exgerente técnico de la institución que se encontraba en condición de jubilado desde hace un año. Si bien Sitrande valora que la conducción permanezca en manos de un profesional de la casa, mira con preocupación las condiciones políticas bajo las cuales asumió el cargo.

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Villalba destacó que el gremio mantendrá una postura firme y no aceptará rebajas ni privilegios especiales para ningún capital privado que pretenda instalarse en territorio nacional. “Nosotros estamos muy firmes en cuanto a regalar la energía a cualquier empresa como Atome y compañía. La ANDE tiene su tarifa y eso se tiene que respetar. Ninguna proveedora privada aguantaría congelar sus precios por 15 años", sentenció el dirigente en entrevista con ABC Cardinal.

Déficit de personal y el desafío de la infraestructura

Más allá del frente tarifario, la administración entrante asume en un contexto de gran presión operativa. El sistema eléctrico paraguayo experimenta un crecimiento de la demanda de entre el 12% y 13% anual, lo que representa la incorporación de más de 40.000 nuevos usuarios cada año.

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Para atender esta demanda creciente en el país, la disponibilidad de recursos humanos resulta insuficiente. Según Villalba, la ANDE tiene 4.100 funcionarios nombrados y 500 contratados en la nómina actual.

Además, indicó que 150 técnicos y profesionales se jubilan anualmente, generando vacíos en áreas operativas y de auditoría. Y considera que 5.200 trabajadores es el piso mínimo calculado para garantizar la cobertura de la red.

En relación con la participación del sector privado en la generación de energía —amparada por los planes de expansión de la matriz energética—, el titular del gremio indicó que no existe oposición, siempre se encuadre en el Plan Maestro de la ANDE y en el marco legal vigente, priorizando en todo momento el abastecimiento continuo a la ciudadanía.