IPS: ministra de Trabajo presenta informe sobre empresas de limpieza

Este lunes, el presidente del IPS, Isaías Fretes, junto a otros consejeros, recibieron a la ministra de Trabajo, Mónica Recalde y al Director Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, para abordar la situación de las empresas de limpieza en la previsional.

Al respecto, Recalde confirmó que se trata de un “reporte general” ya que actualmente la previsional está llamando a un proceso licitatorio de firmas.

“También para conocer los antecedentes; hemos mostrado al presidente cuántas denuncias tienen las empresas de limpieza, cuáles ya fueron sancionadas por el Ministerio de Trabajo y cuáles serían las recomendaciones jurídicas más pertinentes en caso de que se detecten nuevas infracciones o incumplimientos“, citó.

Asimismo, subrayó que existe “en muchas ocasiones” un “cierto desconocimiento” de las normas laborales, por lo que ahora se enfatizará con la DNCP que los administradores de contratos también conozcan la normativa laboral en caso de tercerizaciones.

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Formalización y proyecto de Ley

Otro punto que remarcó la funcionaria es que cualquier tipo de incumplimiento, ya sea el no pago de salario, de contrato, IPS o seguro social, debe ser reportado para aumentar la formalización.

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“Eso discutimos con el presidente (Isaías Fretes). Necesitamos revisar los antecedentes, necesitamos formalizar; hay mucha gente está fuera del sistema de seguro social. Los proveedores reciben plata del Estado, del IPS, de los aportantes, se tiene que brindar un buen servicio y se tiene que cumplir con los trabajadores”, apuntó.

También reconoció que el sector de guardias de seguridad y empresas de limpieza “son empresas hartamente denunciadas” y ambos sectores “son bastantes problemáticos” en el sentido de incumplimientos en salarios o condiciones.

“Hay muchas denuncias, hacemos las inspecciones y ya han sido sancionadas. Ahora está abierta y vamos a ver quién se presenta”, declaró y por esto último confirmó que no hay ningún impedimento en la Ley de Contrataciones para que una empresa sancionada se vuelva a presentar, pero esto buscaría ser evitado a futuro con la presentación de un proyecto de Ley.

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