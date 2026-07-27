Sigue el despilfarro en Petropar: esto gastará la estatal en artículos de merchandising

Sigue el despilfarro en Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por William Wilka, que está por adjudicar una licitación para el “servicio de provisión de artículos para promoción de productos y servicios” (ID 483603), destinada específicamente a la compra de productos de merchandising para su red de servicentros, entre los que figuran varios pertenecientes a políticos.

La petrolera estatal prevé destinar hasta G. 3.000 millones a este llamado, mediante un contrato abierto que se ejecutará de acuerdo con las necesidades de la institución. El pasado 17 de julio recibió las ofertas de dos empresas interesadas: Antonio Ojeda Burgos y Urban Lights Sociedad Anónima, cuyas propuestas se encuentran actualmente en evaluación, según informó la estatal.

En ese contexto, la suma de los precios unitarios referenciales establecidos por Petropar para los 33 ítems asciende a G. 846.928. Sin embargo, ambas ofertas superan ese monto. Antonio Ojeda Burgos presentó una propuesta total de G. 965.490, equivalente a un 14% por encima del valor referencial, mientras que Urban Lights S.A. ofertó G. 1.100.980, cifra que representa un 30% más que el presupuesto unitario de referencia.

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Merchandising de Petropar: “en la mente de todos los paraguayos”

Si bien el contrato será bajo la modalidad de monto abierto, con un tope de G. 3.000 millones, la evaluación de las ofertas se realiza sobre la razonabilidad de los precios unitarios. Debido a que ambas propuestas exceden los valores de referencia, los oferentes deberán justificar técnicamente por qué sus costos son superiores a los estimados por Petropar para evitar una eventual descalificación por precios excesivos.

Según el pliego de bases y condiciones, la convocatoria fue solicitada por la directora de Comunicaciones de la estatal, Norma Caballero, quien justificó la contratación en el documento señalando que “es necesaria la adquisición del servicio de provisión de artículos para promoción de productos y servicios de Petróleos Paraguayos, ya que Petropar está creciendo no solo en estaciones propias, sino también en la mente de todos los paraguayos”.

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Agregó que “cada día son más las personas que confían en la marca. Todos los conceptos que hacen a nuestro emblema se alinean con un mensaje: Petropar es paraguayo, Petropar es nacional, motivo por el cual nos enorgullecemos y nos lleva a fidelizar a todos nuestros clientes, promoviendo, visibilizando y posicionando nuestros productos y servicios en cada una de las actividades que desarrollamos en beneficio de todos los paraguayos”.

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Los precios de referencia de Petropar para cada artículo promocional

En esta licitación, Petropar incluyó una amplia variedad de artículos promocionales. En la categoría de papelería y oficina, pretende adquirir blocks anotadores de 100 hojas con un precio referencial de G. 6.288, bolígrafos tipo touch por G. 4.361 y lápices ecológicos por G. 3.984.

La lista también incluye mouse pads personalizados por G. 7.442 y pendrives de 8 GB con logo resinado, valuados en G. 22.592.

Para actividades promocionales y eventos, la estatal prevé comprar bolsos de TNT con logo a cuatro colores por G. 3.741, bolsos de papel de gran tamaño (61 x 39,5 cm) por G. 5.598 y tarjetas de invitación impresas en papel ilustración mate con barniz UV a G. 2.346 cada una.

El rubro de prendas de vestir y accesorios es uno de los más amplios. Petropar solicita kepis en tres modalidades: bordados a un color (G. 12.901), bordados full color (G. 9.313) y serigrafiados (G. 9.546). También figuran remeras de cuello redondo con serigrafía a un color (G. 22.610) o full color (G. 13.460), además de remeras tipo polo con logo bordado por G. 25.565.

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Entre los accesorios de identificación se encuentran cintas colgantes con distintos anchos y sistemas de impresión, cuyos precios van desde G. 2.848 hasta G. 4.576, según el tipo de sublimación o serigrafía.

Desde llaveros hasta placas de reconocimiento

Para la promoción masiva y los obsequios corporativos, el pliego contempla pines metálicos calados con caja contenedora por G. 47.280, franelas multiuso por G. 3.094 y basureros para vehículos de TNT, con precios de entre G. 2.958 y G. 3.774, dependiendo de la impresión del logotipo.

También se incluyen llaveros de goma por G. 6.366, llaveros metálicos resinados por G. 9.343, llaveros de microfundición por G. 14.231, parasoles de cartón para vehículos por G. 5.429, pop sockets para celulares por G. 4.982 y globos personalizados con palito por G. 2.036.

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Finalmente, la licitación contempla artículos de mayor valor, como sombrillas impermeables de 105 centímetros de diámetro por G. 30.858 y termos de acero inoxidable revestidos en cuero ecológico con logo bordado, cuyo precio referencial es de G. 92.472 para la versión de dos litros y de G. 72.992 para la de un litro.

El listado se completa con banners roll up de dos metros de altura por G. 119.726 y placas de reconocimiento con estuche de pana y decoración de ñandutí, cuyos precios referenciales ascienden a G. 88.054 y G. 182.389, según sus dimensiones.