Mipymes alertan que la informalidad y dificultades para acceder al crédito aún frenan su crecimiento

Este lunes se llevó a cabo el Foro Mipymes 360, evento que aglutina a referentes del sector, empresas y autoridades nacionales en un espacio de networking, charlas y exposiciones. Durante el discurso inaugural, Luis Tavella manifestó que la realidad de las mipymes sigue marcada por numerosos obstáculos que frenan su crecimiento.

“Muchas empresas cuentan con Registro Único del Contribuyentes (RUC), pero no poseen todos los permisos, las patentes, las certificaciones o las inscripciones laborales necesarias para operar plenamente dentro del sistema formal”, explicó.

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A criterio del gremialista, esta situación limita su desarrollo, dificulta su participación en las compras públicas, reduce sus posibilidades de acceder al crédito y les impide llegar a mercados de mayor tamaño.

Aclaró que es necesario comprender que la informalidad no siempre es consecuencia de la falta de voluntad. “Muchas veces surge de trámites excesivos, costos elevados, procesos lentos y procedimientos difíciles de comprender”.

A criterio del dirigente, la carga administrativa afecta especialmente a los pequeños empresarios, quienes muchas veces deben encargarse personalmente de administrar, vender, producir y resolver los trámites de sus negocios.

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Ante esta situación, planteó que se necesitan instituciones interconectadas, digitalizadas y preparadas para brindar respuestas claras. De esa manera, aseguró que la formalización debe ser sencilla, rápida y accesible.

Acceso a crédito

Otro desafío expuesto por el gremialista es el acceso al crédito, al que consideró uno de los principales obstáculos que enfrentan las microempresas. Sostuvo que para muchos conseguir financiamiento continúa siendo un proceso difícil, burocrático y costoso.

“Una buena empresa puede fracasar no por falta de capacidad ni por falta de mercado, sino porque no dispone del capital necesario para sostener sus operaciones. Necesitamos líneas de crédito acordes con la realidad del sector, con tasas razonables, plazos adecuados y períodos de gracia”, expuso.

En ese sentido, dijo que una línea de crédito debe convertirse en una herramienta para reducir la dependencia de la usura y de los préstamos informales que, según alegó, terminan asfixiando a pequeños comerciantes y emprendedores.

Pidió a empresas “transparentar” sus operaciones

Tavella instó a los empresarios a avanzar en la transparencia de sus operaciones, ya que declarar solo una parte de las ventas limita la posibilidad de demostrar capacidad económica en el momento de solicitar préstamos. De esa manera, no pueden detallar los ingresos que realmente generan.

“La formalización y la transparencia no son solamente obligaciones, son herramientas para crecer, acceder al crédito y abrir nuevas oportunidades”, acotó.

Compras públicas y digitalización

Destacó el dirigente los avances logrados con la reserva del 20% del mercado de compras públicas para mipymes y con la participación del sector dentro del programa Hambre Cero.

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No obstante, sostuvo que todavía hay desafíos para que más empresas puedan convertirse en proveedoras del Estado.

Asimismo, resaltó la necesidad de reducir la brecha digital del sector y acompañar a los emprendedores en la incorporación de herramientas como inteligencia artificial, comercio electrónico y automatización.

“Fortalecer a las mipymes significa proteger el empleo, impulsar la producción y dinamizar la economía nacional”, concluyó.