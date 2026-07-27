MEF inicia pagos de la semana con desembolsos a jubilados de la Caja Fiscal

De acuerdo con el cronograma de pagos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abonará este lunes a los jubilados de la Caja Fiscal.

Los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en junio G. 321.412 millones, mientras que los egresos ascendieron a G. 529.185 millones. La diferencia entre ambos conceptos fue de G. 207.773 millones (US$ 34 millones al tipo de cambio actual), un déficit que refleja que los aportes no alcanzan para cubrir los egresos, esto según datos publicados por el MEF.

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Pagos proseguirán hasta el viernes

El calendario de pagos del MEF continuará el martes 28 con el pago de salarios a los funcionarios administrativos y al personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El miércoles 29 el cronograma seguirá con los pagos a las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

El jueves 30 percibirán sus haberes los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales. Para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, el MEF registra 92.808 cargos docentes en el MEC.

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El calendario concluirá el viernes 31 con el desembolso de los servicios personales pendientes.

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Ya cobraron veteranos, pensionados y adultos mayores

El viernes último, el MEF efectuó los pagos a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, este programa, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

La cartera económica recordó que la ejecución del cronograma depende de que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), requisito necesario para procesar los desembolsos.