Puente de la Ruta Bioceánica: así se encareció la megaobra financiada por Itaipú

El Puente de la Ruta Bioceánica, que unirá Carmelo Peralta (Paraguay) con Puerto Murtinho (Brasil), ya registró un millonario encarecimiento respecto al monto adjudicado, según documentos oficiales a los que accedió ABC.

La megaobra, financiada por Itaipú Binacional, alcanzó un avance cercano al 90% y actualmente los trabajos se concentran en la terminación del tablero central, tras el hormigonado de la dovela de cierre realizado el 15 de julio, con el que quedó unida estructuralmente la conexión entre ambos países.

La obra fue licitada por la Municipalidad de Carmelo Peralta, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) asumió la administración del contrato, adjudicado en 2021 al Consorcio Binacional PY-BRA, integrado por Tecnoedil Constructora SA, Cidade LTDA y Paulitec Construções (representada por Rolando Ríos Tómboly), por un monto de G. 616.836 millones (US$ 104 millones al cambio actual).

En realidad, que la Municipalidad de Carmelo Peralta haya licitado la obra respondió a una maniobra para evitar que el financiamiento debiera ser aprobado mediante una ley en el Congreso. Esto se debe a que el proyecto es financiado con recursos de Itaipú Binacional, que no pueden ser transferidos directamente al MOPC sin autorización legislativa. La solución adoptada fue que la comuna beneficiada licitara la obra, ya que puede recibir fondos de la binacional sin necesidad de una ley.

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Puente de la bioceánica: El millonario encarecimiento que registró la obra

Sin embargo, la obra ya registró un encarecimiento de casi G. 68.000 millones (US$ 11,5 millones), pues su costo pasó de G. 616.836 millones a G. 684.615 millones (US$ 116 millones), de acuerdo con los documentos oficiales a los que accedió ABC.

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Tanto el MOPC como la empresa contratista evitaron explicar los detalles del incremento. ABC insistió con el responsable de la obra por la institución, el ingeniero Félix Zelaya, y con el representante de la contratista, el ingeniero René Gómez, pero no obtuvo respuestas.

De acuerdo con los documentos a los que accedió ABC, el millonario encarecimiento se debió a las obras y servicios adicionales incorporados mediante el Convenio Modificatorio N.º 01 (CMN1), que contempló una serie de intervenciones orientadas a “optimizar los accesos y el control en la zona fronteriza”.

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Entre las tareas ejecutadas se destacan la construcción y mantenimiento de una vía pública de acceso de 2,6 kilómetros, la ejecución de un sobreancho en la cabecera del puente y la habilitación de un paso urbano para facilitar la conexión interna de los pobladores locales. De forma complementaria, en la margen brasileña se lleva adelante la implantación del recinto aduanero —que incluye casetas, báscula, vigilancia y software de pesaje—, mientras que para la Armada Paraguaya se prevé un embarcadero compuesto por pavimento de hormigón y una rampa de descenso.

Se adaptó para la circulación de bitrenes y se incorporaron obras complementarias

En lo que respecta a la estructura del puente, se realizó una reingeniería ejecutiva para adaptar el proyecto al tránsito de bitrenes de hasta 75 toneladas. Para responder a este requerimiento se reforzó la estructura con acero activo y pasivo en las vigas prefabricadas, se incorporaron barras postensadas WR-32 en el tablero atirantado, se instalaron vainas curvas metálicas para el acero postensado en los mástiles y se añadieron prelosas en pilas, pilonos y bordes prefabricados.

Durante la fase de construcción también se implementó un sistema provisional de tirantes y elementos de vinculación para garantizar la seguridad estructural. Asimismo, el monitoreo remoto estará respaldado por sensores para controlar el comportamiento dinámico de los tirantes, además de dispositivos especializados en la zona atirantada, como apoyos deslizantes multidireccionales, apoyos longitudinales, llaves de corte y unidades de transmisión de impacto (STU, por sus siglas en inglés).

Las adecuaciones en materia de drenaje y seguridad vial incluyen soluciones pluviales adicionales consistentes en canaletas de hormigón con tapas, cunetas a cielo abierto empastadas, cunetas revestidas de hormigón y nuevos tubos de PVC de 250 milímetros. Para resguardar a peatones y ciclistas se instalarán barandas laterales antiintrusión, mientras que el sistema de iluminación vehicular, de básculas y de áreas peatonales funcionará con alimentación solar.

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El esquema de verificación y mantenimiento comprende pruebas de carga dinámica en el puente atirantado, pruebas de carga en los carros de avance y ensayos bidireccionales en pilotes mediante celdas de carga Osterberg, además de pruebas de carga dinámica en los pilotes. Con el objetivo de proteger la estructura, se aplicará una pintura de protección superficial con base cementicia sobre todos los elementos de hormigón armado.

El plan también contempló diversos ajustes técnicos y operativos. Entre ellos figuran los trabajos de rebajamiento de la napa freática para habilitar las excavaciones de fundación, las previsiones por variaciones en el tipo de suelo (roca) detectadas durante la perforación de pilotes y la adecuación de los dos carros de avance a una nueva longitud del tablero. A ello se suma la compensación por el sobrecosto del flete debido al empleo de un camino de acceso más extenso, así como la ampliación de los Programas de Gestión Ambiental (PGA) y del Plan de Pueblos Indígenas (PPI).

También hubo reajuste de precios por inflación

Además del millonario encarecimiento, la obra también registró reajustes de precios por otros G. 116.363 millones (US$ 19,7 millones), con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera del proyecto frente al aumento de los costos operativos y de los materiales durante la ejecución de los trabajos.

La construcción se inició a mediados de 2022 con un plazo contractual de 36 meses, por lo que debía concluir a inicios de 2025. Sin embargo, actualmente se prevé que la obra esté terminada en septiembre.

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El reajuste se aplicó mediante fórmulas matemáticas que comparan los precios de los insumos al momento del cálculo con los precios base establecidos en el contrato. El objetivo es actualizar los valores originales para reflejar las condiciones reales del mercado durante la ejecución. Los documentos mencionan expresamente el “reajuste por variaciones de costos” y el impacto de la inflación.

Actualmente continúan los trabajos en la margen brasileña con el hormigonado de contrapesos sobre las pilas 15 y 16, la construcción de la losa superior en los vanos laterales y la colocación de cordones y barandas de protección en el viaducto de acceso.

Además, los equipos también verifican la topografía y la alineación de la estructura, retiran las vigas auxiliares utilizadas durante el cierre del tablero y ejecutan el postensado de las vigas transversales y longitudinales. Además, avanzan con el descenso de las plataformas inferiores de los carros de avance.

La futura conexión, financiada por Itaipú Binacional, Margen Paraguaya, tendrá 1.294 metros de longitud, un tramo atirantado de 632 metros y un vano principal de 350 metros. La fiscalización está a cargo del Consorcio PROINTEC, mientras que la supervisión corresponde al MOPC.