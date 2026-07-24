Día de la Amistad: ¿Qué regalar a tus amigos más allá de las clásicas tazas?

La iniciativa del “Día de la amistad” surgió a partir de la propuesta del paraguayo Artemio Bracho, quien impulsó la creación de una celebración para promover la amistad como un valor de unión y convivencia. Con el paso de los años, la fecha se convirtió en una tradición para reunirse con amigos, compartir momentos especiales y expresar el cariño mediante distintos gestos, entre ellos los regalos.

Regalos personalizados

En ese sentido, en las redes sociales ya se constatan innumerables propuestas que se adaptan a diferentes gustos y formas de celebrar. Asimismo, algunos negocios ofrecen promociones de 2x1 en experiencias, compras y servicios. A continuación, te presentamos algunas opciones.

Lea más: Senadores impulsan la creación del Día Nacional de la Amistad entre Paraguay y Taiwán

Para el amigo ejecutivo

Para esa persona organizada y que personaliza su espacio de trabajo diario con mucho estilo, un kit de oficina personalizado que incluye un termo de acero inoxidable, mouse, bolígrafo y pendrive grabados con sus iniciales son los artículos ideales. Es un regalo refinado que proyecta profesionalismo sin perder el toque personal.

Para el amigo café y mate “lover”

Cuando pensamos en una persona que ama tomar mate, lo primero que nos viene a la mente es un termo personalizado. Sin embargo, algunos emprendedores llevan el amor por esa infusión a otro nivel y disponen en el mercado de mixes de hierbas y cítricos deshidratados. Es un detalle económico, cálido y perfecto para compartir en la ronda de mate.

Para los “cafeteros”, un presente perfecto sería un combo que le permita a tu amigo tener una experiencia de cafetería propia en su casa u oficina. No es solo regalar una taza o un café, sino darle las herramientas completas para disfrutar el momento. Incluye una cafetera, una cuchara medidora, entre otros accesorios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el amigo sentimental o nostálgico

Para llevar consigo los mejores recuerdos de una amistad, un mini álbum fotográfico en formato compacto para la cartera o mochila funciona como un amuleto visual que le recuerda el valor de los años compartidos y las experiencias vividas juntos.

Combo spa y cuidado capilar

Para las mujeres que aman estar siempre bellas, una experiencia de bienestar en la comodidad de su hogar es una alternativa ideal. Los accesorios de satén (gorro y tubos para ondas) cuidan la salud del cabello mientras duermen, mientras que las toallas o los kits de belleza facilitan sus rutinas diarias de cuidado personal.

Para el amigo “estresado”

Para liberar la tensión física y mental durante largas jornadas de trabajo o estudio, tener un objeto de textura suave, como los squishy o los peluches antiestrés (juguetes blandos que recuperan su forma tras apretarlos), sirve como una pausa rápida para bajar la ansiedad y recuperar la concentración.

Para el amigo aficionado

Para ese amigo que ama expresar su personalidad y pasiones en su indumentaria o accesorios cotidianos (mochilas, camperas de jean o cartucheras), los sets temáticos de pines son un regalo que valida sus gustos específicos, sus referencias culturales favoritas y le da un toque único a su outfit (prendas). También las medias con su personaje favorito serían una buena opción.

Cosmetiquero y neceser

Existen personas que se destacan por ser organizadas. Para ellas, un cosmetiquero o neceser es la solución para llevar sus productos de cuidado personal, maquillaje o artículos de tocador a todas partes. En el mercado existen alternativas de todos los tamaños, diseños y costos.

Lea más: PROURBE, el amigo que te recomienda lugares que merecen ser conocidos

Tipos de conectores y cables

Para esa persona que pasa todo el día fuera de casa y no querés que quede incomunicada, un kit universal de adaptadores de carga es el obsequio ideal porque le soluciona, de una vez por todas, la frustración de quedarse sin batería o no tener el cable adecuado para el cargador disponible. Se convierte en un detalle de uso real y diario que agradecerá profundamente cada vez que le salve el día en la facultad, el trabajo o un viaje.

Para el amigo tecnológico

Para ese amigo que siempre está pendiente de las novedades tecnológicas, los accesorios electrónicos son una alternativa práctica y de uso cotidiano. Auriculares inalámbricos, parlantes Bluetooth, soportes para celulares etc, son artículos para mejorar la experiencia con sus dispositivos forman parte de las opciones que combinan funcionalidad y entretenimiento.

Para el amigo que disfruta de los juegos

Para quienes prefieren compartir momentos, los juegos de mesa se presentan como una opción diferente para regalar. Desde cartas, trivias o propuestas familiares, permiten reunir a amigos y crear espacios de diversión y conexión.

Lea más: Ghosting en la amistad: cuando el vínculo se rompe sin una despedida

Botellas térmicas personalizadas (hoppies)

Ante el clima que tenemos en el país, si algo no le puede faltar a una persona para estar siempre hidratada es una botella térmica (hoppie) que le ayude a mantener sus bebidas a la temperatura ideal durante todo el día. En el comercio local se encuentran en diferentes diseños, personalizados y en distintos tamaños.

Otras opciones

Otras opciones que nunca fallan son los sets de maquillaje, los vinos, los accesorios o la bijouterie. Por supuesto, también los detalles en crochet, los amigurumis, las flores, los chocolates, los dulces, entre otros obsequios.

Regalar experiencias

A la hora de pensar en un detalle verdaderamente especial, regalar experiencias se convirtió en una opción perfecta para sorprender, salir de lo convencional y crear recuerdos memorables.

Lea más: “Friend bombing”: cuando la intensidad se disfraza de amistad

Brunch o meriendas compartidas

Algunos locales o cafeterías ofrecen promociones para disfrutar de un brunch o una merienda compartida, una propuesta ideal para compartir tiempo de calidad con un amigo y celebrar la fecha de una manera diferente.

Días de spa y relax 2x1

Asimismo, centros de belleza ofrecen promociones que incluyen masajes descontracturantes, faciales y el uso de sauna o jacuzzi para dos personas al precio de uno. Es una actividad ideal para regalar y disfrutar de una jornada de bienestar y renovación de energías en compañía.

Vales de compras (Gift Cards)

Algunas tiendas comerciales ya disponen de vales de regalo con el monto que vos elijas para utilizar en marcas de indumentaria, cosmética, decoración o librerías. Dicha propuesta garantiza que la persona elija exactamente lo que le gusta, necesita o desea en su tienda favorita.