Encarnación: Comerciantes invitan a la cuarta Pasarela de Ofertas con novedades para este sábado

La Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial prepara la cuarta edición de la Feria “Pasarela de Ofertas” para el próximo fin de semana. Los organizadores brindaron detalles del evento, que destaca por importantes descuentos en productos.

El vicepresidente del gremio, Alfredo Bareiro, destacó que este sábado 1 de agosto se realizará la actividad principal sobre la calle conocida como la Cuadra Amarilla, ubicada sobre la calle Sor Graciela Estigarribia y la avenida Moisés Bertoni de Encarnación.

La citada calle se cerrará para albergar la feria, que contará con expositores y música. Más de 40 comercios de la zona estarán adheridos con descuentos importantes en todo tipo de productos.

La actividad destaca por las promociones y descuentos que brindarán los comercios adheridos. Además, habrá una feria gastronómica con música y dinámicas participativas para el público.

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Dinamizar la economía

En esta edición, los organizadores anunciaron una nueva dinámica. Consistirá en que los comercios adheridos brindarán una tarjeta que, junto con la boleta de compra, permitirá participar de una ruleta con premios para los visitantes.

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Serán sorteados vales de compra, premios en efectivo y productos como pintura, calzados y prendas deportivas.

Bareiro mencionó que el objetivo es generar una cultura de visitar el Circuito Comercial para abastecerse. En el sitio se encuentra todo tipo de productos.

El dirigente explicó que apuntan a tener una clientela regular, sin tener que depender exclusivamente de las temporadas altas o del comportamiento de la economía del vecino país.

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El Circuito Comercial

El Circuito Comercial de Encarnación es el epicentro de compras y de la economía fronteriza más importante de la región, ubicado estratégicamente a pasos del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Paraguay con Posadas, Argentina.

En esta zona del barrio Buena Vista se concentra una inmensa variedad de tiendas con precios competitivos en electrónica, piezas y repuestos de rodados, indumentaria, bazar y calzados. Nació como el “Nuevo Circuito Comercial” para relocalizar a los antiguos comerciantes de la histórica “Zona Baja” de Encarnación.

Dicha reubicación fue coordinada y financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), debido a que la Zona Baja original iba a quedar inundada por las aguas del embalse tras la subida de la cota de la represa.

El Circuito Comercial de Encarnación cuenta con un estimado de 430 locales en funcionamiento y comenzó a operar de manera oficial en febrero de 2010.