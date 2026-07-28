Rally de tierra roja: comerciantes auguran repunte en ventas durante el evento del deporte motor

El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial de la ciudad de Encarnación, Alfredo Bareiro, manifestó que los emprendedores de la zona se preparan para las fechas en Paraguay del Mundial de Rally. Indicó que el año anterior el evento no representó el repunte económico que esperaban.

No obstante, explicó que en esta edición se espera un mayor movimiento en la zona, debido a que la capital departamental contará con tramos en la última jornada de competencia.

Además, este año ya tienen la experiencia del año anterior, lo que les permite preparase de mejor manera con relación a las necesidades de este grupo de turistas que es particular.

La gente alojada en la ciudad tendrá más tiempo y estará más cerca del sector comercial.

Los organizadores refieren que este año se espera una afluencia de 400 mil personas, número superior al registrado en 2025 que fue de 210.000 espectadores. Atribuyen a que este aumento se sustentaría en el éxito de la edición anterior.

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Preparativos para el evento

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise), Conrado Kiener, manifestó que este año el sector comercial se prepara con base en la experiencia del primer año. “Esto permite que los comerciantes se preparen orientados a las necesidades del público”, refirió.

También expresó que la decisión de agregar tramos en la ciudad, capital del departamento, generará un mayor movimiento comercial, turístico y de consumo en general.

Describió esto como una consecuencia positiva que generará el evento. Relató que la Cacise realizó constantes capacitaciones con los asociados para prepararse de la mejor manera, entendiendo que se espera casi el doble del marco de público que la edición anterior.

En contrapartida, hizo un llamamiento a las autoridades para tomar medidas integrales que permitan mantener la seguridad del sector comercial de la ciudad. Estimaciones indican que existen entre 3.500 y 4.000 comercios en la capital de Itapúa.

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Mundial de Rally

Las proyecciones realizadas por el Comité Organizador Local (COL) del Campeonato Mundial de Rally (WRC), a cargo de las fechas en Paraguay, a desarrollarse del 27 al 30 de agosto, suponen un movimiento económico de US$ 200 millones.

Esta competencia representará la fecha número 11 del calendario mundial del WRC y tendrá su epicentro en el departamento de Itapúa, con base en la ciudad de Encarnación.

Los tramos de competencia (incluyendo el Shakedown) estarán en 10 distritos del séptimo departamento, que son: Encarnación, Cambyretá, Capitán Miranda, Nueva Alborada, Trinidad, Hohenau, Bella Vista, General Artigas, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná.

La edición 2026 contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones que competirán durante cuatro días.

Se trata de la fecha más extensa de la edición 2026 del WRC, por sobre otras pruebas que se desarrollaron y se realizarán en distintos países, como Kenia (350,52 km), Portugal (344,91 km), Montecarlo (339,15 km), entre otros.