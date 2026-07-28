Casi G. 6 de cada G. 10 de depósitos de entes públicos están colocados a plazo

La estructura constituye una referencia sobre la forma en que las instituciones públicas administran sus disponibilidades, excedentes transitorios y necesidades operativas. Además, permite observar diferencias relevantes en la gestión de los recursos de acuerdo con la moneda en la que se encuentran depositados.

Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) concentran G. 11,525 billones, equivalentes al 59,2% del total. Los Depósitos a la Vista reúnen G. 6,210 billones con una participación de 31,9%, y las Cuentas Corrientes suman G. 1,725 billones, que representan el 8,9%.

En moneda estadounidense, los Depósitos a la Vista suman US$ 1.122.580.472, equivalentes al 88,2% del total. A este componente se suman US$ 4.814.044 en Cuentas Corrientes con una participación de 0,4%. En conjunto, ambos instrumentos de disponibilidad inmediata representan el 88,6% de los saldos en dólares.

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Los CDA, por su parte, reúnen US$ 144.826.529, cifra que corresponde al 11,4% del total registrado en esta moneda. La marcada participación de los Depósitos a la Vista revela que la mayor parte de los recursos en dólares permanece disponible para su utilización inmediata.

Los instrumentos de disponibilidad inmediata abarcan el 40,8% de los recursos en moneda local, una proporción significativamente inferior a la observada en dólares.

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La comparación muestra, por tanto, una administración diferenciada para cada moneda: cerca de seis de cada diez guaraníes se encuentran colocados en CDA y casi nueve de cada diez dólares están depositados en Cuentas Corrientes o Depósitos a la Vista.

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La diferencia podría responder a las características de los flujos de caja, las obligaciones previstas, la oferta de instrumentos bancarios o la búsqueda de una mayor remuneración sobre los excedentes. Sin embargo, estas posibles explicaciones requieren información adicional para una evaluación concluyente.

Desde el punto de vista de la gestión pública, un volumen elevado en instrumentos líquidos facilita el cumplimiento de pagos y reduce el riesgo de no disponer de fondos ante obligaciones inmediatas. A su vez, una mayor colocación a plazo puede mejorar el rendimiento financiero, aunque exige una programación precisa para evitar descalces entre los vencimientos y las necesidades presupuestarias.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones