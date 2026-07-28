UIP exige una “política de Estado” tras el cambio en la conducción de la ANDE

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) reaccionó este martes ante la sorpresiva salida del Ing. Félix Sosa, quien ejerció la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desde agosto de 2020 hasta este 27 de julio de 2026 —a lo largo de dos administraciones de gobiernos colorados, la de Mario Abdo Benítez y la de Santiago Peña—. Sosa estuvo acompañado por el Ing. Miguel Báez como gerente técnico hasta su jubilación, hace un par de años.

A través de un pronunciamiento oficial, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) dio la bienvenida a la nueva conducción de la estatal y ratificó su respaldo a la decisión del Gobierno Nacional, aunque advirtió sobre la extrema urgencia de consolidar una política energética sostenible, que trascienda los intereses sectoriales.

El gremio industrial enfatizó que las advertencias técnicas indican un margen de acción cada vez más reducido para el sector eléctrico nacional. De no tomarse decisiones oportunas ni ejecutarse nuevas inversiones, el Paraguay podría enfrentar una situación crítica hacia el final de esta década, advierten.

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Entre los principales obstáculos internos señalados por el sector industrial se encuentran las elevadas pérdidas de energía, la alta morosidad pública y privada, el consumo ilegal y las crecientes dificultades para viabilizar grandes proyectos productivos en el territorio nacional.

El reclamo de la UIP por previsibilidad para las industrias se da además en medio de un escenario marcado por la polémica negociación entre la ANDE y la empresa Atome, firma británica que busca instalar una planta de hidrógeno verde en Villeta y que se mantiene en un dilatado “tira y afloja” con la empresa estatal por la tarifa eléctrica, que según plantean debe ser fija e invariable durante 15 años.

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La tarifa pretendida por la firma es de US$ 30 MWh (US$ 14 por debajo de la tarifa técnica) y el contrato de suministro de 145 MW.

Piden liderazgo y reformas de fondo

En su comunicado, la UIP sostiene que el liderazgo del Poder Ejecutivo será clave para establecer el rumbo, ordenar las prioridades y generar las condiciones políticas necesarias. Asimismo, subraya que la ANDE no solo debe ser protagonista, sino que también “deberá transformarse”.

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“Recibimos este cambio con esperanza, pero también con sentido de urgencia. Respaldamos la decisión adoptada por el Gobierno Nacional, convencidos de que constituye una señal de liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del sector eléctrico”, expresa el documento emitido por los industriales.

Finalmente, el gremio renovó su predisposición para colaborar con el Estado en la construcción de los consensos necesarios para atraer inversiones, generar empleo y aprovechar el potencial energético del país.