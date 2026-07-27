Cambio en la ANDE: nuevo presidente de la estatal admite trabas a inversores que atrae Peña

El nuevo presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez Reyes, dejó al descubierto uno de los principales cuellos de botella que -para Santiago Peña- enfrenta el Poder Ejecutivo para concretar sus promesas de desarrollo: la falta de seguridad jurídica y reglas de juego transparentes en el sector eléctrico nacional.

En su primera conferencia de prensa tras asumir el cargo en reemplazo de Félix Sosa —quien estuvo al frente de la entidad desde agosto de 2020 hasta este 27 de julio de 2026, bajo los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Santiago Peña—, Báez fue contundente al referirse a la instrucción que le dio el jefe de Estado para su gestión.

“Nuestro presidente de la República viaja, promociona el país y quiere traer inversiones. Lo que se ve en estos últimos tiempos es que vienen los inversionistas y encuentran que no hay normativa clara o hay algún tipo de impedimento. El presidente me habló específicamente para tratar de destrabar eso, definir criterios claros y normativas transparentes”, confesó Báez, en un giro autocritico sobre el escenario actual de la ANDE.

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El nuevo titular, quien se desempeñó como gerente técnico de la empresa estatal hasta su jubilación hace dos años, sostuvo que la institución acumula cerca de 5.000 MW en carpetas de proyectos y consultas de empresas interesadas en operar en Paraguay, las cuales se ven obstaculizadas por la falta de un marco regulatorio ágil y predecible.

La orden presidencial apunta a revisar uno a uno estos pedidos y avanzar únicamente con aquellos proyectos que generen mano de obra local y dinamicen la economía, sin otorgar concesiones perjudiciales para las arcas públicas.

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El fantasma de la tarifa preferencial

Esta urgencia por ordenar la cancha se da en medio del convulsionado escenario dejado por la administración saliente. La rigurosidad en la evaluación de contratos pondrá a prueba la posición de la ANDE ante emprendimientos de gran envergadura que reclaman precios preferenciales de energía.

El caso más llamativo es el de la firma Atome, cuyos directivos advirtieron inicialmente que si la ANDE no aprueba la tarifa que fue pactada inicialmente (US$ 30/MWh, fijos durante 15 años), se caerá de forma definitiva el proyecto de US$ 665 millones para la instalación de su planta de fertilizantes verdes. Posteriormente, el Ing. Sosa contó que hubo una contrapropuesta de la empresa, con un monto de tarifa mayor, pero que tampoco llega a la tarifa técnica actual, de US$ 44 MWh.

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Consultado si la ANDE aceptará firmar contratos con tarifas por debajo del costo real de la energía, Báez evitó descartar de plano una respuesta argumentando que analizarán las “variables costo-beneficio”. No obstante, aclaró que la premisa fundamental fijada por el Ejecutivo es priorizar la sostenibilidad financiera de la entidad y asegurar retornos positivos para el país.

Promete no alzar tarifas residenciales

Para la ciudadanía y los usuarios residenciales, el titular de la ANDE trajo un mensaje de tranquilidad al descartar un ajuste de precios en las facturas de consumo masivo, pese al sostenido crecimiento de la demanda vegetativa, que oscila el 10% anual.

“No estamos hablando de aumento de tarifa para el usuario final, eso no está en los planes. Sostenibilidad financiera significa que la ANDE no puede perder plata y que las grandes industrias deben pagar lo justo para que la empresa sea sostenible en el tiempo”, aseguró.

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Finalmente, entre los ejes prioritarios encomendados para su administración se destaca la aceleración de la diversificación de la matriz energética, hoy dependiente casi en su totalidad de Itaipú y Yacyretá. El plan inmediato contempla la licitación de centrales solares (incluyendo una de 140 MW en el Chaco) y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), mientras se debaten alternativas a largo plazo como la generación térmica a gas natural o la implementación de centrales modulares atómicas.

“Soy partidario de que se que se haga la prospección (de gas en el Chaco). Si descubrimos que hay gas ahí, sería fantástico, generaríamos con energía térmica en el Chaco, alivianaríamos nuestra línea de transmisión (…) Tenemos el compromiso de hacer una institución más fuerte en el sector eléctrico. Creo que la creación de un Ministerio de Minas y Energía sería muy importante para llevar adelante ese tipo de proyectos”, concluyó en su conferencia de prensa.

Diversificación energética

En conversación con ABC Cardinal, el nuevo presidente de la ANDE destacó el apoyo total del Ejecutivo y delineó los ejes de su gestión. Entre los principales desafíos figuran ampliar la infraestructura de transmisión, impulsar nuevas fuentes de generación energética, como paneles solares, gas y módulos nucleares, y asegurar la sostenibilidad financiera de la institución.

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“Este es un gran compromiso, pero tenemos la suerte que el presidente nos apoya cien por ciento. Nos definió los ejes que él quiere para su gobierno y entonces tenemos una hoja de ruta bien clara de lo que tenemos que hacer“, señaló el nuevo titular de la Ande.

Báez Reyes, quien es jubilado, comentó que estaba en una granjita cuando recibió la llamada del jefe de gabinete, Javier Giménez, para una reunión, para colaborar con la Ande.

“Soy un tipo grato con la Ande, porque toda mi formación se lo debo a esta empresa, y como todo paraguayo de bien, cuando alguien te llama para colaborar, claro que vas a decir que sí”, señaló.

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Comentó que tuvo una extensa charla con el presidente Peña, quien le definió cinco prioridades para la institución, entre las que se destacan el fortalecimiento institucional, así como la ampliación y modernización de la infraestructura de transmisión y distribución.

“En Paraguay parece ser que la energía no se va a terminar y la energía se va consumiendo a un régimen bastante rápido. Entonces tenemos que ver la forma de ir metiendo generaciones energéticas, ya sea con paneles solares, puede ser con gas o puede ser con pequeños módulos de generación nuclear, explicó.

Explicó que estas son cuestiones que hay que bajar sobre la mesa y tratar de ver las formas de empezar a hacer esa obra. “Si no sale lo de los papeles, el tiempo corre y nosotros necesitamos aumentar nuestro parque generador”.

Otro tema que trataron fue la de preparar el sistema eléctrico para responder al crecimiento que tendrá el Paraguay durante las próximas décadas. “Hay que evaluar cuáles son los puntos críticos que tenemos en el sistema. Dónde falta hacer más líneas, dónde falta construir una subestación y me pidió que me ponga a trabajar en la sostenibilidad financiera del ANDE”.

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Para finalizar, advirtiÓ que la ANDE necesita profesionalizar su recurso humano. Hay un punto de inflexión en la ANDE. “Actualmente los señores de mayor edad que tenían mayor experiencia se fueron y se queda una camada de gente joven que se está formando y hay que invertir en ellos”, finalizó.