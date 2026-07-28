Nuevo titular de la ANDE recibe advertencia pública del Sitrande en su acto de asunción

Miguel Báez Reyes, ingeniero electricista con más de 30 años en la ANDE y exgerente técnico, tomó la posesión del cargo este martes en presencia del ministro interino de Obras Públicas, Marco Elizeche; el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano; la ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Mariana Saldívar, y otras autoridades.

Apenas terminó el discurso protocolar, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), Adolfo Villalba, tomó la palabra y a viva voz, ante todo el salón le dijo: “nosotros te conocemos, ingeniero, hemos trabajado juntos cuando fuiste gerente técnico, y confiamos en que tu gestión no se va a prestar a los intereses mezquinos del ministro Javier Giménez y compañía”, afirmó en referencia al caso Atome, la empresa que busca una tarifa fija por 15 años muy por debajo de los costos vigentes de la ANDE.

El dirigente sindical fue más allá y expuso la sospecha que, según dijo, comparten los trabajadores de la empresa de electricidad: “la circunstancia de su nombramiento se da en esta situación de que todos los compañeros piensan que usted viene para firmarle y hacerle cumplir a Atome su capricho”. Villalba advirtió que, si la institución “va a estar en juego”, el gremio estará “firme defendiendo” a la ANDE.

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Cabe recordar que Atome solicitó a la ANDE una tarifa de energía a US$ 30 el MWh, pero que según estudios de la empresa estatal, la tarifa técnica, que es lo que le cuesta a la institución, es de US$ 44 el MWh.

Báez respondió en el mismo acto que actúa con la instrucción del presidente Santiago Peña de evaluar a las empresas que buscan instalarse en el país, con “criterio técnico, financiero y de tecnología”, y aseguró que compartía la preocupación de Villalba: “Nosotros estamos para precautelar la salud financiera de la ANDE”.

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Una tarifa única, sin privilegios para nadie

En la improvisada conferencia de prensa que tuvo lugar después del acto de posesión del cargo, se le consultó a Báez sobre las tarifas preferenciales. En respuesta descartó cualquier trato diferenciado: “No vamos a hacer tarifa específica para uno u otro. Va a ser una tarifa técnica que se va a implementar con resolución de presidencia para todas las empresas”.

El Ing. Báez explicó que los criterios para definir que las empresas que podrán instalarse incluirán la mano de obra que empleen, el aporte tecnológico y la contribución con el fisco, en un trabajo interministerial junto al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y al Ministerio de la Información y Comunicación (Mitic).

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Sobre el reclamo puntual de una tarifa fija por 15 años, por debajo del costo de generación —el eje central del conflicto con Atome—, Báez evitó pronunciarse sobre lo actuado hasta ahora: “No hay ni un solo contrato ahora. (...) Vamos a hablar de aquí para adelante cómo vamos a hacer”.

Consultado si consideraba “descabellada” una tarifa fija por 15 años, respondió: “Tenemos que ver qué beneficio le trae esa empresa al país”, aunque insistió en que la tarifa definitiva “va a ser una tarifa técnica, que cubra todos los costos de la ANDE”.

Contratos de criptominería vencen en 2027

El nuevo titular de la ANDE también se refirió a las empresas de criptominería que ya operan con contrato vigente. Confirmó que esos acuerdos vencen en diciembre de 2027, momento en que la institución deberá negociar nuevas condiciones: “En diciembre del 27 nos tenemos que sentar y definir un nuevo acuerdo (...) y de ahí para adelante ver qué pasa”, explicó.

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El titular de la ANDE también descartó que haya intención de “regalar” energía a las empresas de gran consumo: “Nosotros no estamos en condiciones de regalar el mayor activo que tiene el país, la energía”.

Inversión de US$ 350 millones y proyectos en el Chaco

Sobre la posible escasez de energía hacia 2030, Báez confirmó que la diversificación de la matriz energética —paneles solares, generación a gas y pequeñas hidroeléctricas— “está en carpeta”.

Adelantó además que este año la ANDE licitará la construcción de una planta solar de 140 MW en el Chaco, así como de la línea de 220 kV que conectará la zona metropolitana con Concepción, Pozo Colorado y Loma Plata.

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En cuanto a inversión, recordó que el año pasado la ANDE destinó más de US$ 350 millones al sistema eléctrico, cifra que —dijo— debe repetirse anualmente para acompañar el crecimiento sostenido de la demanda, que en el primer semestre de este año creció un 18,3% interanual.