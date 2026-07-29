MEF colocó Bonos del Tesoro por G.360.548 millones en su retorno a la Bolsa de Valores

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó este martes una nueva colocación de Bonos del Tesoro Público en el mercado doméstico, mediante una subasta canalizada a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

La emisión de Bonos del Tesoro que por más de una década se venía realizando vía Bolsa de Valores, sorpresivamente desde diciembre del 2023 cambió al sistema del Banco Central del Paraguay (BCP), esto durante la administración del ex ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, y con lo cual lo principales beneficiarios fueron los bancos.

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Este repentino cambio en las reglas del juego sorprendió a los agentes que cuestionaron y advirtieron en su momento el impacto que podría tener en el mercado primario. Hoy nuevamente se concretó una nueva emisión en el mercado de valores que de esta manera también contribuirá en la dinámica del negocio bursátil paraguayo.

“Nosotros creemos que Paraguay pese a ser un país pequeño debemos construirlo entre todos y el mercado bursátil es un actor esencial y fundamental para ese crecimiento y necesitamos que no solo las empresas confíen en el mercado, sino también el Estado. La presencia del Estado dentro del mercado bursátil paraguayo primario es una demostración de esa confianza de que se están haciendo bien las cosas”, afirmó recientemente Pablo Cheng Lu, presidente de la BVA.

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¿Cuántos recursos captó el MEF con la emisión?

De acuerdo con la información difundida por el propio MEF, la licitación captó una demanda total de G. 620.200 millones, aunque el monto finalmente adjudicado fue de G. 360.548 millones.

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La subasta consistió en la reapertura de dos series de Bonos del Tesoro Público y de acuerdo con los datos financieros, por un lado se colocó G. 63.048 millones a 8,50% con vencimiento en 2030, y G. 297.500 millones se colocó a una tasa del 9% con vencimiento al 2035.

La diferencia entre lo demandado y lo asignado sugiere un interés relevante por estos instrumentos, aun cuando la colocación se ajustó a los límites y necesidades definidos por la estrategia financiera del Tesoro.

Emisión para financiamiento del PGN

Según informó el MEF, los fondos obtenidos se destinarán al financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, en línea con el programa de financiamiento previsto para ese año fiscal y con las autorizaciones establecidas en la normativa vigente.

La cartera económica presentó la operación como parte de una planificación destinada a cubrir requerimientos de caja del Estado sin desordenar el manejo presupuestario.

El MEF subrayó que la colocación “refleja la capacidad del Tesoro Público de continuar accediendo al mercado local” para atender necesidades de financiamiento.

Según el MEF, estas subastas contribuyen a mantener una gestión ordenada de las finanzas públicas y a la vez apuntalan el fortalecimiento del mercado de deuda en moneda local, un componente central para desarrollar profundidad y alternativas de inversión doméstica.