El MEF realizará este miércoles su tercera subasta de Bonos del Tesoro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará este miércoles, 29 de julio, la tercera emisión de Bonos del Tesoro correspondiente al ejercicio fiscal 2026. La operación se concretará a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), como parte del plan para consolidar el mercado local de capitales.

En esta ocasión, la cartera económica dispondrá la reapertura de dos series de títulos de deuda pública, con plazos de maduración de mediano y largo plazo, orientadas a inversionistas institucionales y al público en general.

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Detalles técnicos de la subasta de bonos

Las series que salen a subasta cuentan con el pago de cupones con periodicidad semestral y tendrán liquidación el viernes 31 de julio de 2026:

Esta colocación forma parte del calendario oficial de emisiones contemplado para el presente ejercicio. Según destacaron desde el MEF, la iniciativa busca dinamizar el mercado bursátil paraguayo y diversificar las alternativas de financiamiento en moneda local.

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Pliego de bases y condiciones en portal del MEF

Los agentes económicos e inversionistas interesados pueden acceder al pliego de bases y condiciones ingresando a la sección de Bonos Internos, en el sitio web institucional del MEF.

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Igualmente, las consultas pueden tramitarse mediante la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), las Casas de Bolsa habilitadas o a través del Banco Central del Paraguay (BCP).

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