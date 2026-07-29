MEF prosigue hoy con el pago de salarios a funcionarios públicos

El MEF continúa hoy con el pago de salarios al personal público correspondientes al mes de julio. En esta jornada se abonarán los salarios de funcionarios de las Fuerzas Públicas y el Poder Judicial. El cronograma de desembolsos se extenderá hasta el viernes 31, según la programación establecida por la cartera económica.

Diez entes están habilitados para cobrar

La acreditación de la fecha es para los funcionarios del Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio de Defensa Nacional (Militares), Corte Suprema de Justicia, Justicia Electoral y el Ministerio Público.

Asimismo, percibirán su salario los funcionarios del Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Ministerio de la Defensa Pública, Sindicatura General de Quiebras y la Contraloría General de la República.

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Pagos continuarán hasta el viernes

El jueves 30 percibirán sus haberes los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales. Para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, el MEF registra 92.808 cargos docentes en el MEC.

El calendario concluirá el viernes 31 con el pago de los servicios personales pendientes.

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Ya cobraron veteranos, pensionados, adultos mayores, jubilados y funcionarios

El viernes último, el MEF realizó los pagos a veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, este programa, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, monto equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

Por otra parte, el lunes se efectuó el pago a jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal. Ayer martes comenzó el desembolso de salarios para funcionarios de 47 entidades del Estado.

Según los datos publicados por la cartera de Economía, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, conocida como Caja Fiscal, totalizaron en junio G. 321.412 millones, mientras que los egresos alcanzaron G. 529.185 millones. La diferencia entre ambos conceptos fue de G. 207.773 millones (US$ 34 millones al tipo de cambio actual), déficit que evidencia que los aportes no cubren la totalidad de las obligaciones.

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Cronograma de pagos depende de las STR

La cartera económica recordó que la ejecución del cronograma está sujeta a que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), requisito necesario para procesar los desembolsos.

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