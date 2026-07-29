Día de la Amistad: gastronomía y comercios con expectativas diferentes para la fecha

Este jueves se celebra el Día de la Amistad y algunos sectores ya preparan distintas opciones para acompañar la fecha, desde opciones gastronómicas hasta alternativas de regalos para todos los presupuestos.

Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), mencionó que algunas personas ya comenzaron a celebrar el Día de la Amistad con una semana de anticipación, por lo que las expectativas de un mayor movimiento “siempre están presentes”.

No obstante, reconoció que se trata de una fecha que beneficia principalmente a los bares y, en algunos casos, a restaurantes más económicos, en los que grupos de compañeros de trabajo suelen festejar al mediodía.

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Ticket promedio más bajo

Agregó que esto podría traducirse en un ticket promedio más bajo, ya que muchas personas no consumen alcohol porque luego deben regresar a sus lugares de trabajo. Admitió que hay movimiento, aunque no es “la gran cosa”.

“Es difícil comparar el movimiento con el del año pasado, dado que las personas no reservan con mucha anticipación, sino apenas unos días antes”, apuntó.

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Si la fecha influye en la facturación del rubro gastronómico o no, dijo que no representa un “evento mayor” para los locales gastronómicos, como sí lo son el Día de la Madre o el Día de los Enamorados, aunque ayuda al sector a impulsar las ventas.

Menos poder adquisitivo de las personas

Respecto a un posible cambio en el comportamiento de los consumidores, señaló que actualmente las personas tienen un menor poder adquisitivo después del Mundial. Agregó que en los próximos días o meses se verá cómo se van “retomando las cosas”.

“Lo que ocurre es que luego de que terminó el Mundial arrancaron las vacaciones, que siempre influyen en el circuito gastronómico asunceno y de otras ciudades. La verdad es que no observamos ningún despertar nuevo después de la Copa del Mundo y esperamos ver en agosto cómo avanzan las cosas”, acotó.

Comercios refuerzan propuestas de regalos

Por su parte, el vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, mencionó que las multitiendas asociadas al gremio se preparan con una amplia variedad de regalos para todos los presupuestos, reforzando el stock y las promociones para acompañar una de las fechas comerciales más importantes de la temporada.

Consultado sobre qué categorías de productos registran mayor interés en esta fecha, indicó que, según el comportamiento de las ventas de 2024 y 2025, las categorías con mayor crecimiento se relacionan con bijouterie, carteras para fiesta, maquillajes, artículos de bazar (como productos de acero inoxidable y guampas), golosinas y accesorios, especialmente corbatas.

“Las empresas asociadas prepararon ofertas especiales y una amplia selección de productos para regalo, entre ellos carteras, vasos térmicos, termos, hoppys, relojes, bijouterie (accesorios) y otros artículos pensados para diferentes gustos y presupuestos”, detalló caje.

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“No se observa incremento en la facturación”

También fue consultado sobre las preferencias de los consumidores frente a años anteriores y las expectativas de facturación. Al respecto, dijo que hasta el momento no se observa un incremento generalizado de las ventas. Sin embargo, algunas categorías ya muestran un mejor desempeño, como los sets de manicura y pedicura, los estuches de maquillaje y las guampas.

“La expectativa es que, a medida que se acerque el Día de la Amistad, el resto de las categorías también registre un crecimiento en la demanda”, concluyó.