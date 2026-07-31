Ayolas: advierten que octubre y diciembre concentrarán el mayor impacto del fenómeno El Niño

“El fenómeno ya se encuentra activo en el océano Pacífico y, según los modelos climáticos globales, se intensificará en los próximos meses. Las proyecciones coinciden con las estimaciones de la DINAC, señalando que el período de mayor impacto se dará entre octubre y diciembre”, expresó Eduardo Dose.

Asimismo, advirtió que octubre es históricamente el mes más lluvioso del país y que, de confirmarse precipitaciones superiores a lo normal, zonas con antecedentes de inundaciones, como este distrito, deberán mantenerse preparadas.

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COE

La puesta en funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, contó con la presencia del intendente Carlos Duarte (ANR - HC), representantes de la Entidad Binacional Yacyretá, la Policía Nacional, la Prefectura Naval, el Hospital Integrado (IPS - MSPyBS), instituciones educativas y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), entre otras entidades.

Durante el trimestre se prevén mayores precipitaciones en las cuencas del Iguazú y la cuenca intermedia. Hacia diciembre también se esperan lluvias superiores a lo habitual en la cuenca alta de Itaipú.

Esta situación podría incrementar gradualmente el caudal del río Paraná y generar escenarios de riesgo similares a los registrados en episodios anteriores, explico Duarte.

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Antecedentes de vulnerabilidad

De acuerdo con datos estadísticos y registros existentes, Ayolas es el distrito más afectado de Misiones por crecidas: registró 8,00 m en 1983 (máximo histórico), 7,30 m en 2014, 7,00 metros en 2018 y 6,30 m en noviembre de 2023.

En este último evento, 573 familias fueron evacuadas y el río se mantuvo alto durante 45 a 60 días. Los barrios San José Mí, María Auxiliadora, San Rafael y zonas de Atinguy (Misiones – Itapúa) son los más vulnerables.

La cota normal del río Paraná en la zona de Ayolas es de 1,80 metros; el nivel de alerta es de 4,20 m y el de inundabilidad de las zonas bajas se registra desde los 4,50 m.

La falta de la obra de defensa costera, reclamada hace décadas por la población, sigue pendiente, lo que amplía la exposición de la ciudad ante cada evento climático.

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