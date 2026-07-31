Nuevo barrio Tacumbú: este es el avance del equipamiento del predio de 67 hectáreas para 1.500 viviendas

Las obras de equipamiento público y comunitario del Nuevo Barrio Bañado Tacumbú, ejecutadas en un predio de 67 hectáreas refuladas en la Costanera Sur, registran actualmente un avance cercano al 60%, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Se trata de la infraestructura y los servicios básicos necesarios para habilitar la construcción de las primeras 1.500 viviendas sociales. Los trabajos incluyen la instalación de redes de saneamiento, agua potable y energía eléctrica, además de la ejecución de infraestructura vial, equipamientos comunitarios y espacios públicos.

De acuerdo con los datos proporcionados por el MOPC, uno de los componentes con mayor avance es la red de alcantarillado sanitario, que alcanza el 88% de ejecución y permitirá garantizar condiciones adecuadas de salubridad y el correcto manejo de las aguas residuales.

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Asimismo, continúa la construcción del sistema de desagüe pluvial, considerado clave para conducir de forma segura las aguas de lluvia y evitar anegamientos durante los períodos de precipitaciones intensas.

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En forma paralela, la red eléctrica registra un avance del 60%, mientras que la construcción de la trama vial alcanza el 55%. Por su parte, la red de distribución de agua potable presenta un 30% de ejecución, conforme al cronograma previsto.

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Con estas obras se busca garantizar el acceso a servicios esenciales y facilitar la circulación del transporte público, ambulancias, camiones recolectores y otros vehículos necesarios para el funcionamiento del futuro barrio.

Los trabajos están a cargo del Consorcio TYCIV II SA, integrado por Topografía y Caminos SA y Constructora Isacio Vallejos SA, adjudicatario de un contrato del MOPC por G. 181.498.015.121, equivalentes a unos US$ 30,7 millones al tipo de cambio actual.

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Un barrio preparado para crecer

Según la cartera de Estado, esta planificación permitirá acompañar el crecimiento del barrio y aprovechar de manera eficiente la infraestructura instalada, además de los equipamientos comunitarios y los espacios públicos destinados a fortalecer la convivencia y la integración social.

Las obras forman parte del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur, impulsado por el MOPC y financiado mediante un préstamo de US$ 100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en 2019.

Estos trabajos corresponden a la primera etapa del proyecto, que contempla la ejecución de la infraestructura básica para dar paso posteriormente a la construcción de las 1.500 viviendas sociales, cuya licitación ya fue convocada por el MOPC.

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Construcción de viviendas, en licitación

Paralelamente, el MOPC lanzó el Llamado Nº 13/2026 para la Licitación Pública Internacional destinada a la construcción de 1.500 viviendas sociales sostenibles (ID 485278) en el Nuevo Barrio Bañado Tacumbú. El precio de referencia asciende a G. 355.160 millones, equivalentes a más de US$ 59 millones al tipo de cambio actual.

Sin embargo, el proceso licitatorio para las viviendas recién fue convocado más de seis años después de la promulgación de la ley que autorizó el empréstito. Las viviendas serán construidas sobre un terreno refulado como parte del proyecto Costanera Sur.

Hasta ahora, el programa avanzó principalmente mediante la contratación de consultorías por miles de millones de guaraníes para el diseño del proyecto, estudios ambientales, comunicación y asistencia técnica. Estas contrataciones fueron cuestionadas en su momento, aunque el MOPC sostuvo que responden a los requisitos y políticas establecidos por el BID.

Según los antecedentes del proyecto, al menos G. 20.000 millones ya fueron adjudicados para esos servicios.