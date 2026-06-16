MOPC licita construcción de viviendas a más de seis años de aprobarse el préstamo

Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) licitó la construcción de 1.500 viviendas en el marco del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Tacumbú (PRVBT). Se trata del Llamado MOPC Nº 13/2026, correspondiente a la “Licitación Pública Internacional para la Construcción de Viviendas Sociales Sostenibles” (ID 485278).

El precio de referencia de la convocatoria asciende a G. 355.160 millones (más de US$ 59 millones al tipo de cambio actual). Las consultas podrán realizarse de manera virtual a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hasta el 30 de junio de 2026, a las 12:00. En tanto, la recepción y apertura de ofertas se llevará a cabo el 6 de julio de 2026, a las 09:00 y 09:30, respectivamente, en el Edificio Central del MOPC.

El financiamiento del proyecto, un préstamo de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue promulgado en noviembre de 2019. Sin embargo, pese a que transcurrieron más de seis años desde su aprobación, recién ahora la institución licitó la construcción de las viviendas. Mientras tanto, el Estado ya enfrenta el pago de intereses por el empréstito.

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Viviendas sostenibles en un predio rellenado en el Bañado Sur

Las viviendas deberán construirse en un terreno de 66 hectáreas que fue refulado (rellenado) en el marco del proyecto Costanera Sur. No obstante, hasta la fecha solo se contrataron millonarias consultorías, cuya utilidad fue cuestionada, aunque el MOPC sostuvo que su contratación responde a las “políticas del BID”.

Al menos G. 20.000 millones ya fueron adjudicados para consultorías relacionadas con diseño, estudios de impacto ambiental, comunicación y apoyo técnico y logístico.

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En cuanto a las obras propiamente dichas, hasta ahora solo se adjudicaron los trabajos correspondientes a los equipamientos públicos y comunitarios que actualmente se construyen en el predio rellenado de la Costanera Sur.

Estas obras, adjudicadas en febrero del año pasado, están a cargo del Consorcio TYCIV II S.A., integrado por Topografía y Caminos S.A. y Constructora Isacio Vallejos S.A., por un monto de G. 181.498.015.121 (equivalentes a más de US$ 30 millones al tipo de cambio actual), bajo la representación de Francisco Griñó.

La empresa ejecuta trabajos viales que incluyen la conformación de calles, veredas y bicisendas, además del movimiento de suelo en las manzanas. También desarrolló obras de infraestructura eléctrica, como redes y alumbrado público. En paralelo, avanzó con la colocación de adoquines y se prevé el inicio del pavimento de hormigón en las avenidas circunvalatorias del nuevo barrio, con el objetivo de mejorar la conectividad y la accesibilidad del área.

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Asimismo, se ejecutan obras del sistema sanitario y de desagüe, que incluyen alcantarillado, cañerías, registros y estaciones de bombeo, componentes considerados clave para la posterior construcción de las viviendas y de la infraestructura pública del barrio.

Hoy se realizó una visita técnica en el marco de la nueva licitación

Técnicos del MOPC coordinaron este martes la visita técnica correspondiente al llamado en curso para la construcción de viviendas sociales en el Nuevo Barrio Bañado Tacumbú. La actividad reunió a representantes de empresas interesadas en participar del proceso y constituye un paso previo para avanzar en la futura edificación de unas 2.500 viviendas en una zona no inundable y con infraestructura básica completa.

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Durante el recorrido, las empresas conocieron en detalle el área donde se ubicarán las viviendas y observaron el avance de la infraestructura urbana actualmente en ejecución. Además, se interiorizaron sobre aspectos relacionados con la logística de la obra, los accesos, la ubicación de los lotes y demás condiciones técnicas necesarias para la presentación de sus ofertas.

Según el MOPC, la alta participación registrada refleja el interés del sector constructor en formar parte de una de las intervenciones urbanas y sociales más relevantes que impulsa actualmente el Gobierno, orientada a brindar soluciones habitacionales definitivas a familias históricamente expuestas a condiciones de vulnerabilidad e inundaciones.

Las futuras viviendas sociales estarán integradas a un barrio planificado, dotado de calles, servicios básicos, sistemas sanitarios, espacios públicos y equipamientos comunitarios, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de vida a sus futuros habitantes.