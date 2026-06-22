Nuevo Barrio Tacumbú en zona Costanera Sur: así avanzan las obras donde se construirán viviendas

Las obras de equipamiento público y comunitario del Nuevo Barrio Bañado Tacumbú, ejecutadas en un predio de 67 hectáreas rellenadas en la Costanera Sur, registran actualmente un avance cercano al 50%.

Así lo confirmó a ABC el ingeniero Francisco Griñó, representante del Consorcio TYCIV II SA, integrado por Topografía y Caminos SA y Constructora Isacio Vallejos SA, adjudicatario del contrato del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por G. 181.498.015.121 (unos US$ 30,7 millones al cambio actual).

Los trabajos forman parte del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur (PRVBS) y corresponden a la primera etapa del proyecto, que contempla la construcción de la infraestructura básica para dar paso posteriormente a 1.500 viviendas sociales, cuya ejecución ya fue licitada por el MOPC.

Actualmente, las obras avanzan en la conformación del sistema vial interno, las redes de alcantarillado sanitario y desagüe pluvial, la provisión de agua potable, las instalaciones eléctricas y otros servicios esenciales que permitirán el desarrollo del nuevo barrio.

Entre las labores más importantes figuran el relleno y nivelación de las futuras manzanas habitacionales, la construcción de pavimentos de hormigón, la ejecución de veredas y el tendido de las redes cloacales, pluviales y eléctricas.

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Buscan concluir la infraestructura en octubre

Según explicó Griñó, la empresa está acelerando los trabajos para que la infraestructura necesaria quede prácticamente concluida hacia finales de octubre, de modo a facilitar el inicio de la construcción de las viviendas.

“Estamos tratando de adelantar por ese motivo para que, por lo menos, a fines de octubre, tengamos prácticamente terminadas todas las calles”, señaló el ingeniero, quien indicó que para entonces también esperan concluir las redes de agua, desagüe, energía eléctrica y demás obras que permitirán el desarrollo de las edificaciones.

No obstante, precisó que quedaría pendiente la construcción de una planta de tratamiento de agua, para lo cual se está analizando una modificación al proyecto original que aún se encuentra en proceso de aprobación.

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Explicó que inicialmente se contemplaba un tanque elevado para abastecer la zona, pero esa alternativa fue descartada debido a que no existe una forma adecuada de alimentarlo. Por ello, se analiza la instalación de una miniplanta compacta de tratamiento de agua, cuyo costo adicional —estimó— no representaría ni el 5% del contrato, aunque todavía no existe una cifra definitiva.

“Las viviendas ya se van a poder empezar a construir, porque yo creo que a fines de octubre nosotros vamos a estar terminando todo lo que es calles, red de agua y la infraestructura que va a permitir que las obras se hagan”, afirmó.

MOPC ya licitó la construcción de las 1.500 viviendas

El MOPC lanzó el Llamado Nº 13/2026, correspondiente a la Licitación Pública Internacional para la Construcción de Viviendas Sociales Sostenibles (ID 485278), que contempla la edificación de 1.500 viviendas en el Nuevo Barrio Bañado Tacumbú.

El precio de referencia asciende a G. 355.160 millones (más de US$ 59 millones al tipo de cambio actual). Las consultas pueden realizarse a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hasta el 30 de junio de 2026, mientras que la recepción y apertura de ofertas está prevista para el 6 de julio en la sede central del MOPC.

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El proyecto se financia con un préstamo de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en 2019. Sin embargo, la licitación para las viviendas recién se concretó más de seis años después de la promulgación de la ley que autorizó el empréstito.

Las viviendas se construirán sobre un terreno refulado en el marco del proyecto Costanera Sur. Hasta ahora, el programa había avanzado principalmente con la contratación de consultorías por miles de millones de guaraníes para diseño, estudios ambientales, comunicación y apoyo técnico, contrataciones que fueron cuestionadas en su momento, aunque el MOPC sostuvo que responden a las políticas del BID.

Según los antecedentes del proyecto, al menos G. 20.000 millones ya fueron adjudicados para esos servicios.