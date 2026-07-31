Tras cinco años de su inauguración, la ruta Yabebyry-San Ignacio se encuentra en peligroso estado

La carpeta asfáltica levantada, los baches profundos y la falta de mantenimiento convierten a esta vía en una de las principales preocupaciones de vecinos, productores y transportistas.

La obra fue concluida y puesta en servicio a fines de 2021, durante la gestión del entonces presidente Mario Abdo Benítez. Fue ejecutada por cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con financiamiento de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y presentada como un proyecto estratégico para mejorar la conexión departamental e impulsar el desarrollo productivo.

El tramo comprende aproximadamente 62 kilómetros y constituye una ruta clave para el transporte de la producción, la conexión con Ayolas y la comunicación con zonas limítrofes del departamento de Ñeembucú.

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Desde su habilitación, vecinos y transportistas comenzaron a advertir fallas prematuras tanto en la base como en la carpeta asfáltica. Con el paso del tiempo, las lluvias recurrentes y la circulación constante de vehículos de carga aceleraron el deterioro hasta dejar la ruta en condiciones críticas.

Pese a los reiterados reclamos, las autoridades solo realizaron intervenciones puntuales de bacheo que no solucionaron el problema estructural.

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Los pobladores sostienen que la obra fue anunciada como un avance histórico para el distrito, pero el rápido deterioro pone en evidencia deficiencias en la ejecución y la ausencia de un plan de mantenimiento. Mientras aguardan una intervención integral, exigen explicaciones sobre la calidad de los trabajos ejecutados y la inversión destinada a recuperar una vía cuya vida útil debía extenderse por varias décadas.

Antecedentes

Los cuestionamientos sobre la calidad de la obra se remontan al proyecto original de empedrado, iniciado en 2013 durante la gestión del entonces ministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis, en el gobierno de Federico Franco. La iniciativa contemplaba una inversión de G. 80.000 millones y un plazo de ejecución previsto para 2014.

El proyecto fue dividido en dos tramos: 26,5 kilómetros entre San Ignacio y la compañía Santa Rita, adjudicados al Consorcio El Misionero, representado por Óscar Rubiani; y 34 kilómetros entre Santa Rita y Yabebyry, adjudicados a COVIPA, del ingeniero Ricardo Levis.

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Incluso antes de la conclusión de los trabajos de empedrado ya se registraban hundimientos, desprendimientos de piedras y demoras en la ejecución. Los intentos de obtener explicaciones por parte de las empresas responsables y de la Dirección de Vialidad del MOPC no obtuvieron respuesta.

Sobre esa base se ejecutó posteriormente la pavimentación asfáltica, iniciada por el MOPC el 10 de febrero de 2021 con financiamiento de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y habilitada a finales de ese mismo año.

Reclamos ciudadanos

Desde agosto de 2024, pobladores de la zona advertían que los primeros 34 kilómetros, hasta Santa Rita, se encontraban prácticamente intransitables. La situación generó reclamos de productores y vecinos.

Las denuncias volvieron a repetirse en abril de 2026. Los afectados señalaron que esta ruta constituye un corredor estratégico para la conexión con Ayolas y las zonas limítrofes de Ñeembucú.

En esa ocasión, advirtieron que el deterioro de la infraestructura incrementa los costos de producción y transporte, además de poner en riesgo la seguridad de todos los usuarios.

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