Economía
02 de agosto de 2026 a la - 09:19

Mantenimiento de la ANDE deja sin energía eléctrica a gran parte de Ñeembucú y preocupa a comerciantes

ANDE en la ciudad de Pilar.
La Subestación de la ANDE en Pilar. La entidad realiza mantenimientos preventivos este domingo, lo que afecta a varios distritos de Ñeembucú. Gentileza

Un corte programado del servicio de la ANDE afecta este domingo a la ciudad de Pilar y a varios distritos del sur del departamento de Ñeembucú. El hecho impacta en la actividad económica, en especial en el comercio.

Por Édgar Vázquez

Desde las 07:00 de este domingo 2 de agosto, la ciudad de Pilar y varios distritos del departamento de Ñeembucú permanecen sin energía eléctrica debido a un corte programado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El ente ejecuta trabajos de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión que une la Central Hidroeléctrica Yacyretá con las estaciones eléctricas de Villalbín y Pilar, según indica el reporte oficial.

Dos hombres, uno en un poste y otro junto a una camioneta azul, trabajan en un entorno rural con cielo nublado.
Dos trabajadores realizan mantenimiento en línea eléctrica en Pilar, mientras la ciudad permanece sin energía este domingo.

El jefe regional de la ANDE en Ñeembucú, Víctor Troche, informó que las tareas se extenderán hasta las 16:00, aunque no descartó que el suministro pueda restablecerse antes si los trabajos concluyen con anticipación.

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Las localidades afectadas son Laureles, Cerrito, Desmochado, Vilalbín, General Díaz, Mayor Martínez, Isla Umbú y Pilar.

En contrapartida, la zona norte del departamento no registra inconvenientes, ya que recibe alimentación eléctrica desde Itaipú.

La prolongada interrupción del servicio genera preocupación entre comerciantes de Pilar, especialmente aquellos que no cuentan con generadores eléctricos.

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Advirtieron sobre el riesgo de pérdidas económicas por la posible ruptura de la cadena de frío de productos como lácteos, yogures, embutidos y otros alimentos refrigerados.

Boletín de prensa de la ANDE sobre corte de electricidad en Pilar, detallando horarios y localidades afectadas.
La ANDE interrumpe el suministro eléctrico en Pilar por mantenimiento preventivo, afectando a varios distritos del departamento de Ñeembucú.

En cambio, algunas carnicerías y autoservicios que disponen de generadores continúan operando con normalidad, aunque asumiendo mayores costos para mantener sus equipos en funcionamiento.

No es la primera vez que la ANDE programa cortes de energía durante los fines de semana en Ñeembucú.

Víctor Troche explicó que estos trabajos son necesarios debido a la urgencia de reemplazar componentes de la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del suministro en todo el departamento.