Mantenimiento de la ANDE deja sin energía eléctrica a gran parte de Ñeembucú y preocupa a comerciantes

Desde las 07:00 de este domingo 2 de agosto, la ciudad de Pilar y varios distritos del departamento de Ñeembucú permanecen sin energía eléctrica debido a un corte programado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El ente ejecuta trabajos de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión que une la Central Hidroeléctrica Yacyretá con las estaciones eléctricas de Villalbín y Pilar, según indica el reporte oficial.

El jefe regional de la ANDE en Ñeembucú, Víctor Troche, informó que las tareas se extenderán hasta las 16:00, aunque no descartó que el suministro pueda restablecerse antes si los trabajos concluyen con anticipación.

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Las localidades afectadas son Laureles, Cerrito, Desmochado, Vilalbín, General Díaz, Mayor Martínez, Isla Umbú y Pilar.

En contrapartida, la zona norte del departamento no registra inconvenientes, ya que recibe alimentación eléctrica desde Itaipú.

La prolongada interrupción del servicio genera preocupación entre comerciantes de Pilar, especialmente aquellos que no cuentan con generadores eléctricos.

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Advirtieron sobre el riesgo de pérdidas económicas por la posible ruptura de la cadena de frío de productos como lácteos, yogures, embutidos y otros alimentos refrigerados.

En cambio, algunas carnicerías y autoservicios que disponen de generadores continúan operando con normalidad, aunque asumiendo mayores costos para mantener sus equipos en funcionamiento.

No es la primera vez que la ANDE programa cortes de energía durante los fines de semana en Ñeembucú.

Víctor Troche explicó que estos trabajos son necesarios debido a la urgencia de reemplazar componentes de la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del suministro en todo el departamento.