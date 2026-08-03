MEF inicia la semana pagando US$ 34,9 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) de la cartera económica confirmó que este lunes realizará el desembolso de G. 209.313 millones (US$ 34,9 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas en la semana comprendida del lunes 27 al viernes 31 de julio de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que la totalidad de los G. 209.313 millones se pagaron con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”.

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Pagos corresponden a proveedores de:

Los pagos corresponden a proveedores de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Obras Públicas, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Univesidad Nacional de Caaguazú, Cámara de Diputados, Secretaría Nacional de Inteligencia, Fondo Nacional de las Culturas y las Artes.

La lista prosigue con el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Universidad Nacional de Asunción, Ministerio Público, Presidencia de la República, Instituto Nacional del Indígena, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, entre otras instituciones.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.