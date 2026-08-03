Cuarto reajuste del año: emblemas privados aumentan precios de combustibles

Tras el recorrido de un equipo de ABC TV por estaciones de servicio del microcentro, se constató que la mayoría de los surtidores ya actualizó sus tableros con los nuevos valores. La medida absorbe y revierte la leve reducción que el sector privado había otorgado a los consumidores en junio pasado.

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El factor internacional y la presión en los costos

Desde el sector privado explicaron que el incremento responde al encarecimiento del crudo a nivel global, impulsado por el repunte de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente en la zona estratégica del estrecho de Ormuz.

A este panorama se suma que durante julio se registró un aumento del 16% en la cotización internacional del gasoil entre la primera y la segunda mitad del mes.

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Esta volatilidad volvió inevitable el retoque de tarifas a nivel local, afectando con mayor inmediatez a los emblemas con menor capacidad de almacenamiento y stock.

La postura de Petropar y el escenario a futuro

En contraposición, la petrolera estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) mantiene, por el momento, sus precios sin modificaciones. Sin embargo, desde la institución no precisaron hasta cuándo podrán sostener la tarifa actual sin trasladar los costos internacionales a sus surtidores.

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Especialistas del rubro advierten que, aun si las cotizaciones globales comenzaran a descender, una eventual baja no se reflejará de inmediato en el mercado paraguayo.

Según estiman, para retornar a los niveles de precios de finales de febrero, sería necesario que el valor internacional caiga hasta cerca de los US$ 2,50 por galón y se mantenga estable en esa franja durante al menos uno o dos meses.

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