Ayolas: pescadores anuncian cuarto intermedio, pero advierten que retomarán protesta

El dirigente de pescadores, Tomás Bogado, explicó que la decisión de suspender temporalmente la manifestación en la cabecera del puente que une los departamentos de Misiones e Itapúa responde a la voluntad del gremio de continuar las negociaciones de manera pacífica y sin afectar a terceros. No obstante, advirtió que, de no obtener una solución durante el transcurso de esta semana, retomarán la movilización el próximo lunes frente a los portones de acceso de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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Señaló que este cuarto intermedio también permitirá presentar una nota mediante la cual solicitarán el servicio de un transporte escolar para los niños de la comunidad. Explicó que diariamente los estudiantes deben caminar varios kilómetros al costado de la ruta para llegar a la escuela, mientras por la zona circulan constantemente camiones de gran porte que transportan materiales hacia el área de obras de Aña Cuá.

Reclamos del sector pesquero

Entre las principales demandas del sector figuran la limpieza de las algas acumuladas en el río Paraná, que afectan la pesca comercial y turística; la adquisición de elementos de pesca para reemplazar los equipos dañados por las algas, y la entrega de kits de víveres para las familias afectadas.

Bogado recordó que los pescadores ya habían suspendido anteriormente otras medidas de fuerza a pedido de directivos de la EBY para facilitar el diálogo. Sin embargo, afirmó que, pese a haber accedido al pedido de Yacyretá, hasta el momento no recibieron respuestas concretas a sus reclamos.

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