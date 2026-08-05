Escasez de maquinaria dificulta trabajos de prevención ante el avance de El Niño en Misiones

La secretaria de Gestión de Riesgos, Antonia Amarilla, explicó que actualmente se desarrollan trabajos de canalización y limpieza en Ayolas, Yabebyry, Villa Florida, Santa Rosa y zonas de San Ignacio, localidades que históricamente sufren las consecuencias del desborde de los cauces hídricos y de las intensas precipitaciones.

Amarilla señaló que uno de los principales inconvenientes es la falta de maquinaria vial tanto en la Gobernación como en las municipalidades.

Ante esta situación, el gobernador de Misiones Richard Ramírez (ANR - HC) mantiene conversaciones con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para gestionar financiamiento destinado al combustible y a la contratación de empresas privadas que permitan acelerar los trabajos antes del periodo de mayor intensidad de los temporales.

También confirmó que nueve de los diez distritos del departamento ya instalaron formalmente sus Consejos de Emergencia Distrital (COED). Solo resta completar la articulación organizativa en el municipio de San Patricio.

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Temporales ya ocasionaron daños en varios distritos

Se prevé que el fenómeno de “El Niño” intensifique gradualmente sus efectos entre septiembre y diciembre, con incidencia hasta marzo. No obstante, los temporales registrados recientemente ya son atribuidos a este fenómeno climático y provocaron importantes destrozos en diferentes zonas del departamento.

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De acuerdo con los relevamientos realizados por la Gobernación y las comunas, familias de Santa Rosa y Santiago Misiones sufrieron severos daños en sus viviendas, con reportes que van desde fisuras estructurales hasta la destrucción total de paredes y techos. Ante esta situación, la Gobernación solicitó la asistencia técnica de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Por otro lado, Amarilla informó que este viernes se llevará a cabo una reunión entre organizaciones campesinas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y autoridades departamentales.

El encuentro tiene como objetivo brindar asistencia técnica e información preventiva a los productores locales para reducir el riesgo de pérdidas de cultivos durante la temporada de siembra.

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