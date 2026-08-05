Vecinos impulsan comedor comunitario en Ayolas ante el aumento de la vulnerabilidad social

Asdrúbal Vera dijo que, la iniciativa surge de forma independiente como respuesta al aumento constante de pedidos de ayuda que reciben en el ámbito educativo.

La intención es brindar asistencia alimentaria a pobladores de Lote 20, María Graciela y Cristo Rey. La meta es servir platos de comida y meriendas al menos dos veces por semana, con prioridad para la niñez y los adultos mayores, indicó.

Además, mencionó que en Ayolas prácticamente no existen fuentes laborales ni industrias, por lo que gran parte de la población depende de la pesca comercial y turística.

Actualmente, la pesca no constituye una opción de sustento debido a la crisis que atraviesa el río Paraná por la presencia de algas que afectan gravemente al rubro; a esto se suma que tampoco se está en temporada turística.

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Solicitan apoyo ciudadano e intervención de las instituciones

A esta difícil realidad se suma, además, el impacto del fenómeno El Niño y las lluvias intensas, que complican aún más las condiciones de vida de las familias.

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Vera advirtió que muchos estudiantes asisten a clase principalmente por el almuerzo que brinda el programa Hambre Cero, siendo este, en muchos casos, su única comida del día.

Para sostener el funcionamiento del comedor comunitario, solicitan la solidaridad de la población y de comerciantes con donaciones de víveres no perecederos, carne, insumos de cocina o aportes económicos.

Al mismo tiempo, hicieron un llamado formal a la Municipalidad de Ayolas y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para que implementen comedores sociales permanentes en zonas vulnerables y diseñen políticas públicas orientadas a generar fuentes de trabajo locales.

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