Micro, pequeñas y medianas empresas emplean a casi el 80% de trabajadores

En el área urbana, la cantidad de ocupados aumentó de 1.872.542 a 2.368.848 personas, 496.306 empleos adicionales y una expansión de 26,5%. En términos absolutos, las zonas urbanas explicaron el 96,2% de todo el crecimiento registrado en el país durante el periodo analizado. Como resultado, su participación dentro del empleo nacional subió de 68,1% en 2017 a 72,5% en 2026, una diferencia de 4,4 puntos porcentuales.

El escenario rural fue considerablemente más moderado. La población ocupada pasó de 878.852 a 898.344 personas, con un aumento de apenas 19.492 trabajadores, equivalente a 2,2%. Aunque el número de ocupados rurales no disminuyó, su participación dentro del total nacional cayó de 31,9% a 27,5%. Esta evolución evidencia que la expansión del empleo paraguayo estuvo vinculada, principalmente, con actividades y oportunidades laborales localizadas en los centros urbanos.

En cuanto al tamaño de empresas, las microempresas continuaron como la principal fuente de ocupación del país. En 2026 concentraron el 64,3% de los trabajadores, frente al 65,5% registrado en 2017. Pese a la reducción de 1,2 puntos porcentuales en su participación, la cantidad aproximada de personas empleadas en este segmento aumentó de 1.800.000 a 2.100.000. Esto representa cerca de 298.641 trabajadores adicionales y una expansión de 16,6%.

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Las pequeñas empresas también incrementaron su número estimado de ocupados, desde alrededor de 266.885 hasta 294.047 personas. El aumento fue de 27.162 personas, equivalente a 10,2%, aunque su participación bajó de 9,7% a 9,0%. En las medianas empresas, la proporción se mantuvo estable en 3,7%, pero el crecimiento general del empleo elevó la cantidad estimada de trabajadores de 101.802 a 120.886, unos 19.085 puestos adicionales.

En conjunto, las micro, pequeñas y medianas empresas concentraban el 78,9% de la ocupación en 2017 y el 77,0% en 2026. La cantidad de trabajadores vinculados con estos segmentos aumentó aproximadamente en 344.888 personas, hasta superar los 2.515.000. Por tanto, las mipymes continuaron como el principal soporte del empleo en el país.

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El cambio más pronunciado se observó en los establecimientos con 51 o más trabajadores. Su participación creció de 8,1% a 12,4%, un incremento de 4,3 puntos porcentuales. En valores estimados, la cantidad de ocupados pasó de alrededor de 222.863 a 405.132 personas. Esto supone 182.269 trabajadores adicionales y una expansión de 81,8%.

La transformación fue especialmente visible en las zonas urbanas, donde el empleo en empresas de 51 o más personas aumentó aproximadamente en 153.476 trabajadores, con un crecimiento de 78,8%. Su participación urbana pasó de 10,4% a 14,7%. Al mismo tiempo, las microempresas urbanas incorporaron cerca de 322.894 personas y elevaron su participación de 57,9% a 59,4%.

En el área rural, en cambio, la proporción de trabajadores en microempresas descendió de 81,6% a 77,0%. Esto equivale a una reducción estimada de 25.418 ocupados. En contraste, el empleo en establecimientos de 51 o más personas se duplicó: pasó de aproximadamente 27.244 a 56.596 trabajadores con un aumento de 107,7%. El trabajo doméstico rural también creció con fuerza, desde 42.185 hasta 59.291 personas, lo que representa un incremento de 40,5%.

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La expansión del empleo paraguayo entre 2017 y 2026 revela un mercado laboral más amplio, pero también concentrado territorialmente y con cambios en su estructura empresarial.

El dinamismo urbano explica casi todo el crecimiento, mientras el estancamiento rural profundiza la brecha de oportunidades entre ambos espacios. Aunado al hecho de que las mipymes siguen sosteniendo la mayor parte de la ocupación, aunque pierden participación frente al fuerte avance de las empresas de mayor tamaño.

Por tanto, el desafío no consiste únicamente en generar más puestos, sino en promover empleos formales, productivos y mejor distribuidos, capaces de integrar al territorio rural y fortalecer la sostenibilidad del crecimiento económico.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones