Generación Z: ¿Qué buscan los jóvenes paraguayos en un trabajo y qué los hace quedarse?

La Cámara Paraguaya de Servicios y Tercerización (Capaser), en conjunto con Zabe Corporate, presentó este jueves la Encuesta Regional 2026 denominado “¿Qué espera la Generación Z del mundo laboral y de la formación?”, el estudio fue realizado entre jóvenes de 18 a 28 años.

Andrea Belgrado, CEO de Zabe Corporate, empresa especializada en selección de personal y capacitación, explicó que la metodología incluyó una muestra regional de 380 encuestas realizadas en Paraguay, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con foco en el sector de servicios, BPO y contact centers.

El relevamiento se desarrolló entre el 1 de junio y el 15 de julio. Del total de participantes, el 53% corresponde al género femenino, el 45% al masculino y el 2% se identificó con otro género.

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Flexibilidad, ingresos y estabilidad

Entre los principales hallazgos, con énfasis en Paraguay, Belgrado detalló que una de las consultas fue: “Si tuvieras que elegir una sola opción, ¿qué define mejor tu trabajo ideal?”.

Los resultados muestran que la flexibilidad y la estabilidad económica se ubican por encima del propósito de la empresa.

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El 88,9% de los encuestados en Paraguay definió su trabajo ideal a partir de variables como la flexibilidad (33,3%), la estabilidad económica (20%), el crecimiento profesional (20%) y un ingreso alto (15,6%). En contraste, el propósito de la empresa quedó relegado al último lugar, con apenas el 11% de las respuestas, aunque por encima del promedio regional (6,2%).

Por otra parte, al consultar qué priorizarían entre mejores condiciones económicas y más tiempo libre, el 53,3% de los jóvenes paraguayos afirmó que resignaría tiempo personal a cambio de mayores ingresos, mientras que el 46,7% optó por disponer de más tiempo libre.

“Desde la aspiración, la flexibilidad es lo que más define el trabajo ideal para la Generación Z paraguaya. Pero desde la decisión, más de la mitad prioriza el ingreso económico sobre el tiempo libre. El contexto económico regional pesa más que el ideal declarado de flexibilidad”, indicó Belgrado.

Permanencia en el empleo

En cuanto a la proyección laboral, el 51,1% de los participantes paraguayos afirmó que planea permanecer más de tres años en su próximo o actual trabajo, mientras que el 42,2% prevé quedarse entre uno y dos años. Solo el 6,7% contempla permanecer menos de un año. (Ver cuadro).

En ese aspecto, el director ejecutivo de Capaser, Héctor Acevedo, manifestó que, contrariamente a lo que muchas veces se afirma, más de la mitad de los jóvenes paraguayos desea permanecer más de tres años en su próximo empleo.

“El 51,1% señala que desea quedarse al menos ese tiempo, siempre que encuentre crecimiento real, salario justo y autonomía”, acotó.

Modalidad de trabajo preferida

Respecto a la modalidad laboral, existe una clara preferencia por esquemas alejados del modelo tradicional. El trabajo híbrido se consolida como la modalidad preferida por el 57,8% de los jóvenes paraguayos, seguido del trabajo 100% remoto con un 33,3%. En tanto, solo el 8,9% prefiere trabajar exclusivamente de manera presencial.

Según el estudio, estos resultados confirman que nueve de cada diez jóvenes descartan la presencialidad como única alternativa laboral y, al mismo tiempo, desmienten el mito de que la Generación Z solo desea trabajar de forma completamente remota.

Barreras para ingresar al mercado laboral

El estudio también identifica las principales barreras que enfrentan los jóvenes para desarrollarse en el mercado laboral.

Entre ellas se encuentran la falta de experiencia práctica (53,3%), el dominio del inglés (53%), la necesidad de capacitación continua (51,1%), la construcción de una red de contactos o networking (46,7%) y el desarrollo de habilidades digitales e inteligencia artificial (40%).

De acuerdo con Acevedo, los resultados permiten derribar varios mitos sobre las nuevas generaciones. “No se trata solamente de generar puestos de trabajo, sino de formar personas con las competencias que las empresas necesitan. Ese es uno de los grandes desafíos para nuestra industria y para todo el ecosistema laboral”, precisó.

Aprendizaje y capacitación de la generación Z

El informe también muestra una marcada preferencia de la Generación Z por la formación digital. El 61,1% de los jóvenes paraguayos prefiere realizar cursos en línea para adquirir nuevas habilidades, el 31,5% opta por una modalidad híbrida y apenas el 7,4% elige talleres presenciales.

Academia Capaser

En ese contexto, la presentación de los resultados también sirvió para anunciar el lanzamiento de la Academia Capaser.

El director ejecutivo explicó que la iniciativa surge a partir de los desafíos detectados en el estudio y que será impulsada por la Mesa de Recursos Humanos del gremio, en alianza con Zabe Corporate, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y acercar la formación a las necesidades reales de la industria.

En una primera etapa ofrecerá capacitaciones breves y prácticas, enfocadas en competencias demandadas por el sector, como atención al cliente, ventas, cobranzas, finanzas personales, comunicación asertiva, negociación y otras habilidades blandas.

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Posibilidad de acceder a una bolsa de empleo

Las personas que culminen los programas de formación podrán incorporarse a una bolsa de empleo disponible para las empresas asociadas a Capaser, facilitando el encuentro entre talento preparado y oportunidades laborales.

“La industria de servicios y tercerización es uno de los sectores con mayor capacidad para generar primer empleo y nuevas oportunidades laborales. Como gremio, nuestro compromiso es acompañar ese crecimiento con talento preparado, fortaleciendo la empleabilidad y reduciendo la brecha entre la oferta y la demanda laboral”, concluyó.