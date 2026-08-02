Centros de contacto: MIC resalta su aporte al empleo joven y la exportación de servicios

Desde el sector indican que la actividad del contact center (centros de contacto) es puerta de entrada al trabajo formal para muchos jóvenes. En ese aspecto, desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), muestran especial atención a este rubro.

Sborovsky, manifestó que el sector de contact center, que forma parte de los servicios que representa alrededor del 48% del PIB. En ese sentido, destacó que no solo se trata de un sector dinámico y en franco crecimiento, sino también de una actividad que contribuye específicamente a la generación de empleo joven.

“Es algo que Paraguay tiene que resolver todos los años, teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que ingresan al mercado laboral. Por esa razón, este rubro es de mucho interés y la Asociación Paraguaya de Centros de Conacto (APCC) puede dinamizar sus acciones a través de estos congresos”, señaló el viceministro.

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Redefinir la experiencia del cliente

En ese contexto, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) realizó el lanzamiento de la 16.ª edición del Customer Experience & Innovation Congress, un evento que busca redefinir los negocios a través de la innovación y la experiencia del cliente.

Raquel Dentice, presidenta de la APCC, comentó que se trata de una apuesta que la organización viene impulsando desde hace 16 ediciones y que forma parte de un camino recorrido para posicionar a Paraguay en el escenario internacional.

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“Ya se está logrando exportar servicios globales a diferentes países, no solamente de Latinoamérica, sino también a otros continentes”, destacó.

Explicó que el congreso es un espacio de negocios en el que se abordan dos ejes fundamentales: la experiencia del cliente y la innovación, considerados puntos estratégicos para que las empresas eleven su competitividad en un mundo globalizado.

“Para nosotros también es importante elevar el conocimiento de los líderes. Hoy estamos viviendo un momento pospandemia, donde quedó instalado el trabajo híbrido, y eso también lleva a que tengamos que mejorar nuestras capacidades”, apuntó.

Además, señaló que el país trabaja en la generación de empleo “calificado” y en potenciar el “talento paraguayo”, con la visión de que Paraguay pueda consolidarse como un hub de exportación de servicios.

El evento

La 16.ª edición del Customer Experience & Innovation Congress 2026 se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre en el Centro de Eventos del Paseo La Galería.

Desde la organización informaron que el congreso internacional, organizado desde Paraguay sobre experiencia del cliente, innovación y transformación digital, reunirá a referentes nacionales e internacionales para abordar temas como inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, liderazgo, servicios globales y nuevas tecnologías aplicadas a la experiencia del cliente.

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El evento incluirá conferencias magistrales, presentación de casos de éxito, una feria de soluciones tecnológicas y la entrega de los Innovation Awards. Además añadieron que busca consolidarse como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, la generación de oportunidades de negocio y el posicionamiento de Paraguay como destino para la inversión en servicios.