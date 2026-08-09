Productores de cerdo preocupados por bajos precios: denuncian saturación de carne por contrabando

Hoy se dio a conocer un comunicado público de Bonanza Agroganadera en el que expresan la preocupación por la seguridad alimentaria del país y denuncian la distorsión actual en la cadena de comercialización del mercado interno de carne de cerdo, por consecuencia del masivo contrabando.

“Deseamos que la cadena sea competitiva y transparente, de manera que el productor pueda recibir un precio sostenible y el consumidor pueda comprar a un precio accesible y de calidad”, indican en el documento con el que piden además la intervención de la Secretaría de Defensa al Consumidor y Usuario (Sedeco).

Por su parte, el propietario de la granja y vicepresidente de la APPC, Roberto Bento, explicó que más que disconformidad, es una preocupación que están sintiendo todos los productores de cerdo en este momento, afectados principalmente por la baja de precio en el país a partir del mes de febrero 2026 hasta la fecha.

“A esta altura ya es un poco perjuicio que están sufriendo los compañeros y compañeras productoras. Estábamos haciendo una una serie de investigaciones a ver de dónde había esta falencia o esta fragilidad. Consultamos con la industria y consultamos con los frigoríficos y si uno mira a nivel macro 2025 a 2026 a esta altura Paraguay ha exportado mayor cantidad, nos sentimos orgullosos de que nuestra carne sea premium a nivel internacional en mercados muy exigentes, pero en contrapartida a nivel local o a nivel interno vemos que estamos saturados de carne y eso no está coincidiendo con el ato de ganadero que está administrando la Senacsa”, refirió.

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Denuncian competencia desleal en mercado de carne porcina

Dijo que mediante este estudio detectaron una competencia desleal y el elemento detonante fue el contrabando masivo que se está viviendo en nuestro mercado.

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“La granja Agroganadera Bonanza pidió formalmente que la Senacsa (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal) tome cartas en el asunto, pero a través de la de la asociación de productores de cerdos, nosotros vemos que esto es un tema en conjunto y que el Estado tiene varios entes de formalización y de control, que es la Sedeco, el INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología) que es el que cuida la calidad de toda la producción, Senacsa marca la hoja de ruta de la trazabilidad de la carne, la Dnit (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) que es la que registra el ingreso y salida y el flujo de impuestos que va generando”, recordó.

Agregó que quieren que se involucre el Ministerio de Ganadería y Agricultura (MAG), así como el Ministerio de Industria y Comerecio (MIC), incluso la Policía Nacional y el Ministerio Público porque en caso de haber competencia desleal no es solamente comercial o administrativa, ya que se infringen delitos tipificados en nuestro Código Penal.