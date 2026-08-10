ANDE prevé terminar este mes las obras de iluminación en acceso al Gran Hospital del Sur

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) avanza en las tareas que buscan resolver los problemas de visibilidad nocturna sobre la carretera e ingresar con mayor seguridad al Hospital General de Itapúa, conocido también como Gran Hospital del Sur, de Encarnación.

El proyecto contempla la colocación de unos 160 artefactos de alumbrado público con tecnología led, además de la reestructuración completa de las redes eléctricas de la zona para sostener el nuevo equipamiento y evitar interrupciones en el servicio.

Actualmente, las cuadrillas operativas avanzan en el montaje e interconexión técnica, con la promesa institucional de dejar habilitado este primer sector antes del cierre del mes, según publicó en sus redes sociales la empresa estatal.

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Refuerzo eléctrico para la zona hospitalaria

Para asegurar un suministro estable, la intervención incluye la construcción de 70 metros de Red Protegida de Media Tensión y el reemplazo de 40 metros de conductores desnudos a protegidos, reduciendo los riesgos de cortocircuitos o fallas por agentes externos.

Asimismo, los trabajos comprenden el tendido de casi 5 kilómetros de Red de Baja Tensión con cables preensamblados y el montaje de 5 transformadores de distribución trifásicos de 100 kVA cada uno.

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La obra implica un desembolso de G. 875.474.191 y forma parte de la Licitación Pública Internacional ANDE–CAF N.º 1749/2023 (Lote 5 - Sur), correspondiente al programa de refuerzo eléctrico para el interior. Las tareas están a cargo de la empresa contratista Consorcio del Este.

Desde la institución pública señalaron que el objetivo central es que “conductores y peatones cuenten con mayor visibilidad y mejores condiciones de circulación y seguridad, principalmente durante la noche”.

El tramo intervenido resulta crítico debido al intenso tráfico de ambulancias, pacientes y vecinos que se desplazan a diario hacia el centro médico asistencial.