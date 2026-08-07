ANDE promete finalizar en noviembre obras subterráneas de Benjamín Constant

Las cuadrillas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) avanzan actualmente en el tramo comprendido entre las calles Alberdi y 14 de Mayo. El presidente de la empresa eléctrica, Ing. Miguel Báez, con el coordinador del proyecto Asu 500 Años de la Oficina de la Primera Dama (OPD), Renato Maas, realizaron ayer la verificación técnica de las obras en el terreno.

Las tareas forman parte del plan “Centro Brilla – Benjamín Constant”, financiado íntegramente con recursos propios de la empresa estatal, a través de la Licitación Pública Nacional N.º 1743/2023. Con este despliegue buscan eliminar el maraña de cables aéreos del casco histórico de la capital.

El plazo fijado por las autoridades es noviembre de 2026, fecha en que la arteria de referencia debe quedar completamente despejada del cableado aéreo y con nueva infraestructura eléctrica de protección.

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La infraestructura bajo tierra

Los trabajos contemplan la instalación de 2.935 metros de cable subterráneo de cobre y el montaje de 55 luminarias LED, de alta eficiencia, para reforzar el alumbrado público de la zona.

La ficha técnica del proyecto especifica la construcción de 262 registros en calzada y aceras, además del tendido de 9 ductos para media tensión, 4 ductos para baja tensión y 9 ductos destinados a fibra óptica.

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Esta intervención representa la tercera fase de los trabajos de remodelación del microcentro. Previamente, la ANDE había ejecutado las etapas de “Palma Brilla” y “Centro Brilla - Presidente Franco”, en medio de reclamos ciudadanos por la demora y los constantes cierres de calles.

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Articulación con la Primera Dama

La fiscalización sobre la calle Benjamín Constant se concretó tras una reunión de trabajo con la Primera Dama, Leticia Ocampos, en la que la estatal eléctrica presentó el cronograma físico y financiero de sus proyectos.

En dicho encuentro participaron también el director de Distribución de la ANDE, Ing. José González, la embajadora paraguaya en Argentina, Helena Felip, y representantes de gremios empresariales internacionales.

En la la mesa de diálogo se abordaron los avances de otras iniciativas urbanas conectadas al plan de revitalización del centro, tales como la Feria Palmear, Teko Renda y el programa Resiliencia Urbana, orientadas a reordenar el espacio público capitalino.