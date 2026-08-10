Préstamos externos suman US$ 5.623 millones con la mitad de los recursos desembolsados

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentra la mayor parte del financiamiento entre los organismos ejecutores, con préstamos por US$ 3.259 millones. De este monto, fueron desembolsados US$ 1.513 millones, lo que representa un nivel de ejecución financiera del 46%. La magnitud de esta cartera guarda relación con el peso que tiene la infraestructura de transporte dentro del financiamiento externo actualmente en ejecución.

De hecho, este sector representa por sí solo el 44,89% del financiamiento, la mayor participación entre todas las áreas consideradas. En segundo lugar aparece la infraestructura eléctrica, que concentra otro 23,78%. De esta manera, ambos componentes reúnen cerca de siete de cada diez dólares del financiamiento externo en ejecución.

La importancia de la infraestructura eléctrica también se observa a nivel institucional. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) administra préstamos por US$ 1.337 millones, con desembolsos acumulados de US$ 797 millones, equivalentes al 59% del total. Así, MOPC y ANDE se posicionan ampliamente como los dos mayores ejecutores de recursos externos dentro de la cartera analizada.

Un tercer componente relevante corresponde a los proyectos de agua y alcantarillado, que representan el 9,91% del financiamiento. Con ello, transporte, electricidad y agua concentran más de tres cuartas partes de los préstamos en ejecución, reflejo de la prioridad otorgada a inversiones de infraestructura dentro del esquema de financiamiento público.

Las demás áreas presentan participaciones considerablemente menores. Vivienda (5,33%), planificación y modernización del Estado (4,05%), salud (3,92%), agricultura y ganadería (3,02%) y educación (2,76%). Seguridad representa el 1,81%, mientras que el desarrollo del sector privado participa con apenas 0,53%. Turismo y apoyo presupuestario registran una participación de 0%.

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Entre las instituciones vinculadas a estos sectores también existen diferencias importantes en el ritmo de desembolso. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) administra préstamos por US$ 186 millones con desembolsos por US$ 103 millones, equivalentes al 55%. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presenta un avance mayor: de US$ 105 millones contratados, ya recibió US$ 88 millones, equivalente al 84%.

Algunas instituciones registran porcentajes todavía más elevados. Senasa acumula desembolsos por US$ 56 millones sobre préstamos de US$ 60 millones con un nivel del 93%, mientras que el MIC registra el 100% con US$ 10 millones contratados y desembolsados. El INE, por su parte, presenta un avance del 90% con US$ 39 millones desembolsados sobre US$ 43 millones.

En contraste, la AFD registra desembolsos por US$ 72 millones sobre una cartera de US$ 250 millones, equivalente al 29%, mientras que el Mitic alcanza el 39%. El MEC, con préstamos por US$ 21 millones, todavía no registra desembolsos.

En conjunto, los datos del MEF muestran que el financiamiento externo del sector público se encuentra fuertemente vinculado a la ampliación y mejora de la infraestructura económica. Al mismo tiempo, el desembolso global del 50% indica que una porción significativa de la cartera contratada todavía permanece pendiente de ejecución, por lo que la evolución de estos proyectos seguirá condicionando el ritmo de utilización de los recursos en los próximos periodos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones