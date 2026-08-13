Baja presión tributaria obliga a endeudamiento para financiar el Corredor Suroeste, afirman

El senador Derlis Maidana (ANR – HC) informó, que la iniciativa originada en el Poder Ejecutivo y tratada con celeridad en la Cámara Alta, pasa ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior promulgación.

Explico que la necesidad de recurrir a un endeudamiento para financiar una obra largamente reclamada que mejorará la conectividad de amplias zonas del sur del país se debe a que la presión tributaria es muy baja.

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El proyecto tendrá impacto directo en el departamento de Misiones y, de forma más amplia, en Ñeembucú. Contempla la conexión de localidades como Yabebyry, Cerrito y Laureles, además del tramo desde Desmochado hasta Pilar. También beneficiará a zonas que hoy permanecen aisladas, como Panchito López y Baúles.

Una vez completada la aprobación legislativa y promulgada la ley, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmará los acuerdos de factibilidad con la empresa o consorcio adjudicado, conforme a las normas de contrataciones públicas, dando paso a la etapa de ejecución, agregó.

Décadas de reclamos

Maidana recordó que la obra responde a una demanda de más de diez años. En 2015 se ejecutaron trabajos de empedrado en Yabebyry, a los que posteriormente se añadió capa asfáltica durante la administración del expresidente Mario Abdo Benítez. Similares intervenciones se realizaron en el tramo San Ignacio – Yabebyry, mejorando la conexión principal, aunque dejando fuera a compañías rurales que hoy quedan integradas en este nuevo proyecto.

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La vía mejorará además el acceso a servicios de salud: pobladores de zonas de Ñeembucú se atienden habitualmente en Ayolas y San Ignacio, por lo que una ruta en condiciones reducirá notablemente los tiempos de traslado. También favorecerá el ámbito educativo: la carrera de Ciencias de la Educación dictada en Yabebyry a través de la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), recibe estudiantes desde Cerrito, una posibilidad impensable hasta hace poco tiempo agregó el legislador.

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Situación del tramo Yabebyry – Laureles

El trayecto que une ambas localidades tiene una extensión aproximada de 30 a 32 kilómetros, forma parte de la Ruta PY20 y se encuentra en su mayor parte sin pavimentar. Es la vía más directa entre Misiones y Ñeembucú, pero su mal estado lo convierte en un recorrido dificultoso durante todo el año, especialmente en época de lluvias, cuando se registran anegamientos, barro y vehículos varados. Los reclamos por una solución estructural se remontan al menos a 2014, sin que hasta la fecha se hayan concretado obras definitivas.