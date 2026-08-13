EBY: piden completar camino de Isla Yasyretá con el presupuesto 2027

El dirigente social y poblador de la Isla Yasyretá, Isidro Vera, actual candidato a la Junta Municipal de Ayolas por la Alianza Recuperando el Paraíso, señaló que de los 9 kilómetros que comprende la vía, unos 6 km ya fueron concluidos. Los 3 km restantes permitirían contar con un camino de todo tiempo.

La obra quedó paralizada en 2023, con la llegada del actual gobierno. En aquella ocasión, el director de la margen derecha de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, había manifestado que la institución no contaba con capacidad financiera para continuar con el proyecto. Vera cuestionó que actualmente Yacyretá viene realizando millonarias inversiones en los departamentos ubicados en su zona de influencia.

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Impacto social y educativo

También mencionó que la culminación del camino constituye una prioridad para los pobladores. Las malas condiciones de la vía, principalmente durante los periodos de lluvia, dificultan el traslado de niños y jóvenes hasta los centros educativos.

Desde el año pasado funciona en la isla una sede del Colegio Técnico en Informática, cuyos estudiantes también enfrentan dificultades para acceder a la institución cuando el camino queda intransitable. La situación afecta además al comercio, la producción y la atención sanitaria. Personas enfermas o que requieren atención de urgencia deben afrontar mayores dificultades y demoras para ser trasladadas hasta Ayolas, lo que genera un problema social para los pobladores.

Una vez concluido el empedrado, se proyecta avanzar hacia una segunda etapa, que contempla el recapado asfáltico del camino para solucionar de manera definitiva la problemática de conectividad de la zona.

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