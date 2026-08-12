Preocupa en Ayolas el alto índice de larvas ante llegada de El Niño

El responsable de comunicaciones del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) en Ayolas, Juan Paredes, explicó que la combinación de lluvias continuas, temperaturas variables y la ya comprobada presencia de criaderos en distintos barrios crea el entorno ideal para la proliferación del aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y chikunguña.

“El fenómeno El Niño, con alternancia de lluvias continuas y temperaturas cambiantes, sumado a los elevados índices de infestación larvaria registrados en varios barrios, se convierte en un escenario muy favorable para que se registre una epidemia de dengue si no se toman las medidas preventivas”, advirtió el funcionario.

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Las proyecciones climáticas anticipan precipitaciones hasta diciembre y un verano caluroso, además de posibles crecidas del río Paraná. Las inundaciones agravarían la situación: al retirarse las aguas, las viviendas afectadas suelen transformarse en focos críticos de cría del vector si no se realiza un saneamiento adecuado.

Trabajo en terreno y zonas críticas

Ante este panorama, brigadistas del Senepa ejecutan intensos operativos de rastrillaje casa por casa en los sectores con mayor presencia de larvas, complementados con rociado e intervenciones en puntos estratégicos: cementerio, gomerías, talleres mecánicos, lavaderos de vehículos y chatarrerías. Actualmente, los equipos intervienen de manera prioritaria el barrio Virgen del Pilar.

Llamado a la ciudadanía

Paredes insistió en que la prevención es responsabilidad colectiva: “El secreto está en la eliminación de los criaderos. Con dedicar solo 10 a 15 minutos después de cada lluvia es suficiente. Si la gente no toma conciencia, el verano nos puede agarrar con una epidemia”. La institución apela al compromiso conjunto entre organismos públicos, medios de comunicación y vecinos para evitar una contingencia sanitaria antes del cierre del año.

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Antecedentes de infestación larvaria

El relevamiento más reciente publicado en junio de 2026 registró un índice general de infestación larvaria del 5,56%, muy por encima del nivel recomendado, que debe mantenerse por debajo del 1%. Los barrios con mayor riesgo fueron: San José Obrero: 18,73%, San José Mí y Virgen del Pilar: 12,5% cada uno. Compañía Corateí: 6,25%, Mil Viviendas y María Graciela: 4,17%.

En febrero de 2026, el Senepa ya había alertado e intensificado los operativos preventivos en barrios como San Rafael, San José Obrero, Sirena, San Antonio, zona comercial y turística, y Yataity, donde el índice alcanzaba el 12,5%. En mayo, se sumaron intervenciones especiales en predios deportivos por la gran afluencia de público los fines de semana.

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