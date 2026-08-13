Dirigente liberal califica de negativa la gestión de Peña

El dirigente político, Remigio Vega sostuvo que la actual administración representa, a su criterio, un fracaso generalizado que está llevando al país a una situación económica complicada. También cuestionó la falta de respuestas a las necesidades de los sectores más vulnerables.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de la ministra Claudia Centurión. Según Vega, existen supuestos hechos de corrupción y denuncias de posibles sobrefacturaciones, mientras varias rutas se encuentran en malas condiciones, afectando a trabajadores y comerciantes de todo el país.

Lea más: Preocupa en Ayolas el alto índice de larvas ante la llegada de El Niño

“Este Gobierno es un fracaso total”

Vega señaló que la salud pública atraviesa un panorama alarmante debido a la falta de medicamentos y de personal de blanco en diversos centros asistenciales.

El dirigente liberal también cuestionó la atención a los sectores vulnerables. “Pacientes de la tercera edad y niños que mueren en los pasillos de los hospitales sin acceso a una atención médica digna”, manifestó.

Economía

En el ámbito económico, Vega afirmó que el país atraviesa una crisis que afecta directamente a las familias paraguayas. Señaló que existen hogares donde apenas se come una vez al día, mientras las asistencias oficiales, según dijo, son insuficientes y responden principalmente a intereses políticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Clientelismo, nepotismo y falta de empleo

En el ámbito laboral y judicial, cuestionó la proliferación de títulos falsos y la ocupación de cargos por personas no calificadas, a quienes, según sostuvo, se favorece mediante prácticas de prebendarismo impulsadas por el oficialismo.

“Como ejemplo puedo mencionar la situación de Ayolas, donde personas maduras y profesionales cualificados no logran acceder a empleos dignos, como en las entidades binacionales, debido a que las plazas son ocupadas por cuotas políticas de los sectores de poder. Esta falta de oportunidades obliga a numerosos ciudadanos a emigrar a otros puntos del país o al extranjero”, dijo.

Lea más: Misiones: preparan plan para enfrentar posibles inundaciones por El Niño

Llamado a la renovación y la unidad nacional

Finalmente, Vega hizo un llamado a la ciudadanía y, especialmente, a los jóvenes, para superar las divisiones partidarias y promover un cambio mediante el voto a nuevas figuras políticas.

“Le pido a todos los paraguayos que nos unamos bajo nuestra bandera. Es momento de probar gente nueva y dejar atrás el asistencialismo y las migajas. Siento que vienen vientos nuevos para la era democrática del Paraguay”, concluyó.