Ejecución presupuestaria llegó al 47% y supera los US$ 6.600 millones a julio

Según el Informe Financiero elaborado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las entidades estatales desembolsaron un total de G. 39,6 billones de los G. 84 billones (cerca de US$ 14.000 millones al cambio actual) presupuestados para este año.

Concentración en salarios y transferencias

En cuanto a la distribución del gasto, el 65% de los recursos ejecutados se destinó a solo dos rubros:

Servicios Personales (36%): enfocado prioritariamente en el pago de sueldos a docentes, personal de blanco y fuerzas públicas.

enfocado prioritariamente en el pago de sueldos a docentes, personal de blanco y fuerzas públicas. Transferencias (29%): orientadas al financiamiento de programas sociales, haberes jubilatorios y pensiones de la Caja Fiscal.

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El Poder Ejecutivo lidera los desembolsos

Por otro lado, el Poder Ejecutivo concentró el 94% de la ejecución total, con un monto de G. 37 billones. Dentro de este ámbito, el MEF concentró la mayor participación, con el 33%, equivalente a G. 12 billones, destinados principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a municipios y gobernaciones, además del servicio de la deuda.

Le siguieron el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el 17% de la ejecución; el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), con el 15%; y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el 10%. Completaron la distribución el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con el 8%, y el Ministerio del Interior, con el 7%.

Recursos del Tesoro para apoyo social

Respecto al financiamiento, el documento detalla que el Tesoro Público cubrió el 67% del gasto total, equivalente a G. 26 billones.

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Parte de estos recursos se destinó a programas de protección social administrados por el MDS, entre los que sobresalen la Pensión Universal para Adultos Mayores, que demandó G. 1,8 billones, y Tekoporã Mbarete, con una asignación de G. 323.000 millones.

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Margen disponible para el cierre del año

En consecuencia, según el informe al Estado le queda un saldo de G. 44,5 billones (53%) para administrar durante el último cuatrimestre del ejercicio fiscal.