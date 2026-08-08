DNIT trabaja en el PGN 2027 y ya revisa regímenes especiales en busca de mayor recaudación

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que trabaja con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la estimación de ingresos para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Para saber sobre la situación de la elaboración del plan para el año que viene y las novedades que se prevén incluir, ABC entrevistó al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué y al gerente ejecutivo de la DNIT, Braulio Ferreira, quienes actualmente están analizando los regímenes especiales, proyecciones del tipo de cambio y la recaudación.

Estos son los regímenes especiales que está revisando la DNIT

La administración tributaria informó al igual que el MEF que ya comenzó a revisar determinados regímenes especiales, sin plantear por ahora un aumento impositivo.

Al respecto, Ferreira insitió que el análisis responde a una directiva de no aumentar tasas e impuestos. No obstante, apunta a determinar si algunos beneficios vigentes podrían generar una mayor recaudación.

Entre los sectores bajo revisión mencionó los regímenes especiales vinculados con la maquila y las inversiones. “Tenemos los regímenes especiales e inversiones, a los efectos de poder determinar exactamente cuál es su impacto en las finanzas públicas”, comentó.

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No obstante, el gerente ejecutivo aclaró que el proceso todavía es incipiente y que no existe una decisión tomada sobre modificaciones concretas.

¿Qué buscará la DNIT en sector de criptoactivos?

Por otro lado, la DNIT también avanza con un esquema de declaración de criptoactivos. En ese sentido, Orué explicó que los contribuyentes alcanzados deberán declarar ante la administración tributaria los ingresos derivados de estas operaciones. “El vencimiento para los sujetos obligados será en febrero del próximo año”, refirió.

Por su parte, Ferreira señaló que el objetivo inicial es obtener información para realizar controles posteriores y detectar operaciones que puedan encontrarse al margen de la legislación tributaria. “No queremos poner un tope de ingreso en esta moneda. Queremos ver si realmente lo que está pagando este sector corresponde a la realidad”, acotó.

El funcionario agregó que la DNIT ya dispone de herramientas tecnológicas para identificar a contribuyentes que operan con criptoactivos y que la información obtenida permitirá determinar eventuales fiscalizaciones específicas.

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Presupuesto 2027: Esta es la proyección de ingresos tributarios

En otro orden de información, Ingresos Tributarios señaló que ya remitió a la cartera de Economía los informes técnicos con sus estimaciones de ingresos para 2027. “El monto definitivo todavía no está cerrado y será incorporado al anteproyecto que debe ser presentado al Congreso el 1 de septiembre”, informó el director nacional.

Afirmó que el crecimiento de recaudación tributaria para el próximo año estaría entre 7% y 9%, sin superar el 10%. “Lo ideal es que sobre eso empecemos a recaudar más”, señaló, al referirse a la nueva base de ingresos de la administración tributaria.

El titular de la DNIT recordó que el promedio de ingresos pasó de US$ 3.800 millones a US$ 6.400 millones en el año 2024, que fue una recaudación récord, como resultado del crecimiento por aplicación de tecnología y mayor formalización de la economía. Luego, esa cifra ya se convirtió en una base más elevada para 2025 y 2026, añadió.

Recaudación de julio creció 3,6%

En lo que respecta a la recaudación actual, DNIT cerró julio con un crecimiento interanual de 3,6%, pese al efecto del menor tipo de cambio. Al respecto, Orué señaló que este resultado representa unos G. 140.000 millones adicionales de recaudación. En julio, la recaudación total alcanzó G. 4,1 billones.

La administración tributaria atribuye parte de este desempeño a las acciones de control, verificación aduanera y formalización. El director recordó también que continúa vigente hasta el 31 de agosto el régimen de regularización de deudas tributarias que contempla exoneración de intereses y reducción de multas.

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Tipo de cambio afecta a la recaudación aduanera

En cuanto al comportamiento del dólar, las autoridades tributarias resaltaron que esa variable se convirtió en uno de los factores que condicionan las previsiones de ingresos para este año. Orué señaló que la baja cotización del dólar limita el crecimiento de la recaudación y que para 2027 se trabajará con una estimación cambiaria “más acorde a la realidad” (ya que en 2025 se proyectó un dólar a G. 7.800 para el 2026 y hoy el tipo de cambio está casi G. 2.000 abajo de esa cifra).

A su turno, el gerente ejecutivo de la DNIT, Braulio Ferreira, explicó que los impuestos internos están compensando parcialmente la menor recaudación proveniente de los tributos aduaneros. “Estamos con un comportamiento positivo hasta ahora”, reconoció.

Según el funcionario, los ingresos aduaneros registran una caída asociada al comportamiento del tipo de cambio, pero el aumento de los impuestos internos permite mantener un resultado positivo. La previsión de la DNIT es cerrar 2026 con una recaudación superior a la del año pasado.

BID financia programa de US$ 30 millones para fortalecer la DNIT

Finalmente, la administración tributaria fue consultada sobre el estado del “Programa de Consolidación de la DNIT”, plan financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 30 millones, con un horizonte de ejecución de seis años.

Ferreira explicó que el proyecto contempla un eje tecnológico, otro procedimental y normativo, además de capacitación y fortalecimiento institucional. Sobre el proyecto, que también contempla la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos, nuestro medio publicó semanas atrás un artículo con datos de la institución.

El objetivo, dijo, es mejorar la capacidad de recaudación mediante herramientas tecnológicas. “Queremos ser más eficientes en las declaraciones juradas y contar ya con una declaración sugerida por parte de la administración tributaria aduanera”, explicó.

Concluyó afirmando que la DNIT, en el área aduanera, trabaja sobre 38 procesos con el objetivo de mejorar su eficiencia.

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