Yacyretá evitó pérdidas por G. 243.015 millones en tres años, dicen

A través de su área de comunicaciones, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que evitó pérdidas económicas por G. 243.015.897.817 (USD 33.939.369) durante los últimos tres años, según un informe presentado por la Asesoría Jurídica de la institución, correspondiente al periodo comprendido entre agosto del 2023 al 2026. El monto corresponde a gestiones relacionadas con sentencias judiciales favorables, acuerdos, resoluciones y dictámenes en el ámbito laboral, además del cumplimiento de certificados ambientales.

Durante un acto realizado en la sede de la EBY en la capital del país, con presencia del director de la margen derecha de la binacional, Luis Benítez Cuevas, el asesor jurídico del ente, Eduardo González Báez, presentó el informe sobre los resultados obtenidos durante los tres últimos años.

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Según el documento, entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se evitó una contingencia económica de G. 50.392.621.014 (USD 8.127.842). En el periodo agosto de 2024-agosto de 2025, el monto alcanzó G. 84.581.044.774 (USD 11.586.444), mientras que entre agosto de 2023 y agosto de 2024 llegó a G. 108.042.232.029.

González Báez resaltó que los resultados son producto de un trabajo coordinado entre las diferentes áreas de la Asesoría Jurídica, con el objetivo de defender los intereses del Paraguay. “La Patria no se negocia, se defiende”, manifestó.

Regularización de familias relocalizadas

Uno de los puntos destacados del informe corresponde a la regularización de la situación de familias relocalizadas en los grupos habitacionales construidos por la EBY. Durante este año fueron entregados 189 títulos y se designaron escribanos para otros 769 casos.

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Entre estos se encuentran habitantes de un sector de Itá Paso, de Encarnación (Itapúa), cuya regularización se encontraba pendiente desde 1994.

“Es el producto del trabajo de la coordinación general, de la coordinación judicial, laboral, administrativa, escritura, de casos especiales, de asuntos institucionales y las delegaciones jurídicas de Encarnación y Ayolas y, fundamentalmente, de cada uno de los profesionales, funcionarios y colaboradores de todos los días que ponen su conocimiento y su esfuerzo”, expresó González Báez.

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