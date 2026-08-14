Pescadores anuncian nuevas medidas ante silencio de Yacyretá

Rolando Ferreira, presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, señaló que hasta la fecha no recibieron ningún tipo de respuesta de Yacyretá. Afirmó que la situación genera preocupación, debido a las necesidades de numerosas familias que dependen de la actividad pesquera y esperan atención a sus reclamos.

Entre los principales pedidos figuran la limpieza de las algas acumuladas en el río Paraná, la asistencia alimentaria mediante la entrega mensual de kits de víveres hasta la culminación de los trabajos de limpieza, la recuperación de elementos de pesca destruidos por las algas y oportunidades laborales en la obra de Aña Cua.

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Además, mencionó que el sistema que lleva adelante el Gobierno de Santiago Peña está destinado a empobrecer más a la población. Cuestionó el discurso “Vamos a estar mejor”, al considerar que no se refleja en la realidad de la mayoría de los ciudadanos.

“Quizás cuatro o cinco se están beneficiando de esa macroeconomía, pero el común de los mortales no tenemos ni un beneficio”, manifestó Ferreira.

Analizan nuevas medidas de fuerza

El dirigente señaló que, ante la falta de respuestas de la EBY, el sector analiza las medidas que adoptará en los próximos días. Incluso, no descartó nuevas movilizaciones y el pedido de cambios en las jefaturas de Yacyretá en Ayolas.

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“La gente necesita, y, si no se responde al sector político al cual pertenecen no te dejan marginados”, expresó.

Ferreira recordó que hace aproximadamente tres meses mantuvieron una reunión con el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez, quien, según indicó, se comprometió a buscar soluciones a los reclamos de los pescadores.

Sin embargo, sostuvo que hasta ahora no obtuvieron resultados. Agregó que los representantes del director en Ayolas no responden las llamadas telefónicas ni los mensajes enviados por los dirigentes del sector.

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El dirigente anunció que el domingo se estaría realizando una asamblea para definir las próximas acciones. Señaló que las necesidades de las familias son urgentes y cuestionó que, mientras tanto, las autoridades se pasan la responsabilidad de un lado a otro.

“La idea es volver a salir a la calle. Lastimosamente a ellos no les gustará que pidamos el voto castigo en la calle, pero ¿Qué vamos a hacer si ellos no cumplen y la gente necesita soluciones?”, expresó finalmente.