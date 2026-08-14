Tres años de Peña: “Vamos a estar mejor” no llega a Ayolas

Dennis Dioff señaló que, mientras los discursos oficiales destacan cifras positivas en materia macroeconómica, la realidad de la población contrasta con esos números. Afirmó que la ciudadanía no percibe que el supuesto crecimiento se traduzca en bienestar, empleo, salud o desarrollo local, generando una brecha cada vez mayor entre las estadísticas y las condiciones de vida.

Además, sostuvo que, mientras se habla de estabilidad y crecimiento económico a nivel nacional, la microeconomía de Ayolas, al igual que la del resto del país, atraviesa una situación crítica. La falta de circulante, la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de políticas públicas orientadas al bienestar general afectan a los sectores productivos de la ciudad.

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“Quizás cuatro o cinco se están beneficiando de esa macroeconomía, pero el común de los mortales no tenemos ni un beneficio”, cuestionó. Agregó que el discurso de campaña “Vamos a estar mejor” es considerado por muchos como una promesa incumplida y que incluso se convirtió en objeto de memes y comentarios irónicos en redes sociales.

Crisis en Ayolas

El turismo, considerado uno de los motores económicos de Ayolas, registra una importante disminución de visitantes. Emprendedores del sector explican que la escasez de recursos redujo el turismo interno y que, ante la falta de capacidad de gasto de las familias, el flujo de personas que anteriormente llegaba a la zona disminuyó considerablemente.

En el área de salud pública también existe preocupación. Dioff señaló que a nivel nacional se registran renuncias de profesionales médicos y escasez de insumos básicos.

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En Ayolas, aunque no se han producido renuncias masivas, persiste la falta de medicamentos, materiales e insumos hospitalarios, situación que dificulta una atención adecuada a los usuarios.

El sector pesquero, una actividad histórica de la comunidad, atraviesa igualmente dificultades. Los pescadores señalan que, aunque existe presencia de peces en el río Paraná, las capturas solo son aceptables durante tres o cuatro días al mes, mientras que durante los restantes veinticinco días los retornos son prácticamente nulos.

Esta irregularidad, sumada a la reducción de la población ictícola en el cauce del río, convirtió una actividad que anteriormente era constante en una fuente de ingresos incierta e insuficiente para sostener a las familias.

Dificultad de la economía familiar

A tres años del inicio del mandato, Dioff sostuvo que la brecha entre los números presentados por el Gobierno y la realidad de los pueblos del interior continúa sin cerrarse. Mientras las cifras nacionales presuntamente mejoran, afirmó que en Ayolas cada vez resulta más difícil sostener la economía familiar.

“La pregunta que recorre las calles de la ciudad es la misma que se repite en muchos rincones del país: ¿Cuándo llegará ese bienestar que prometieron los discursos?”, expresó finalmente.

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