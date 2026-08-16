Día del Niño: supermercados esperan mayor demanda y multitiendas apuntan a regalos económicos

ABC consultó a Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), y a Eugenio Caje, presidente de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), sobre el comportamiento del mercado ante el festejo a los niños y niñas que se celebran en Paraguay este domingo 16 de agosto.

Desde el sector supermercadista esperan un repunte de las ventas durante este fin de semana. Por su parte, desde el gremio de comerciantes señalan que los consumidores muestran mayor cautela ante los gastos, por lo que optan por regalos de menor valor y distribuyen su presupuesto entre varios obsequios.

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¿Las ventas mejoraron con respecto al año pasado?

Gustavo Lezcano, presidente de Capasu, afirmó en conversación con ABC que las ventas mantienen una leve mejora frente al año pasado. El ritmo, sin embargo, es menor al registrado durante el primer trimestre. “Estamos con una leve mejoría. Venimos sosteniendo ese crecimiento que hubo, pero no así como el primer trimestre. Sí, con un crecimiento leve, pero un crecimiento al fin”, señaló.

Para los supermercados, el Día del Niño tiene un comportamiento distinto al de Reyes. En esta fecha, el gasto de las familias no se concentra tanto en juguetes, sino en los productos que acompañan los festejos. “El juguete es una opción, pero no es tanto como los Reyes. En los Reyes sí es más tradicional el regalo de los juguetes”, explicó Lezcano.

Según el titular de Capasu, las familias destinan una parte importante de sus compras a meriendas y actividades para los chicos. Chocolatada, pancho, pan de pancho, caramelos y galletitas aparecen entre los productos que tienen mayor demanda para los festejos. “En el Día del Niño a veces es más la merienda, la chocolatada, la fiesta. Se comparte más en las escuelas, jornada deportiva, cosas así”, sostuvo.

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Dijo que la demanda también está vinculada a los festejos que organizan barrios, iglesias, plazas y escuelas. En esos casos, los supermercados se convierten en uno de los principales puntos de compra para quienes organizan las actividades.

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¿Hay promociones por el Día del Niño?

Lezcano señaló que cada cadena prepara sus propias promociones para estos días. Capasu no cuenta con una campaña conjunta entre todos los supermercados, pero los distintos emblemas tienen ofertas particulares. “Cada emblema tiene su estrategia de marketing en relación a lo que van a hacer estos dos días”, explicó.

Entre los productos que pueden aparecer con descuentos están los cortes para parrilla, bebidas alcohólicas, gaseosas, caramelos, galletitas y juguetes. “Hay que tener en cuenta que también es el feriado del 15 de Agosto, entonces la gente busca comer su asado”, reconoció.

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¿Cuánto se gasta en el supermercado?

Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje señaló en entrevista con ABC que, en las multitiendas, los consumidores buscan regalos de menor valor y distribuyen el presupuesto entre varios obsequios.

Los productos con mayor demanda se ubican entre G. 10.000 y G. 20.000 y un sector minoritario gasta G. 50.000 o más. Entre los artículos más buscados aparecen peluches, Squishies, productos estilo Labubu, accesorios Capybara, UNO, Hot Wheels, muñecos, miniaturas, pelotas de goma, robots y helicópteros recargables por USB.

En las tiendas de Asimcopar, el monto que aparece con mayor frecuencia destinado exclusivamente a regalos se ubica entre G. 45.000 y G. 60.000, con entre 2 y 4 regalos por ticket. Caje proyecta que la categoría de juguetería podría registrar un incremento cercano al 56% respecto de su nivel habitual de ventas alrededor del Día del Niño.

En tanto que en los supermercados, el ticket promedio se ubica actualmente por arriba de los G. 65.000, según Lezcano. “No tengo esa estadística por cada niño, pero hoy en un supermercado popular el ticket llega a G. 75.000”, indicó.

Dijo que, según su estimación, una proporción menor del gasto se destina al obsequio y que la mayor parte corresponde a alimentos y productos para los festejos. “Un 30% o 35% compra regalos y el otro porcentaje se dedica más a fiesta, a agasajar con chocolate, golosinas, galletitas, meriendas y actividades recreativas”, concluyó.