Arquitectura UNA recibirá congreso internacional y debatirá sobre innovación tecnológica y cambio climático

Paraguay será sede del XV Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura (CRETA). La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción se prepara ser el anfitrión del evento, que reunirá a referentes de toda la región y que tendrá acceso gratuito para estudiantes.

El CRETA 2026, que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de agosto, busca posicionarse como un espacio vital para debatir cómo la tecnología y el diseño pueden mitigar los efectos del calentamiento global y mejorar la calidad de vida en las ciudades, dijeron los organizadores.

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CRETA 2026: Un foro regional con historia

CRETA es una red académica nacida a finales de los años 90 por iniciativa de docentes de universidades públicas de Argentina, Paraguay y Uruguay. En esta edición, Paraguay toma la posta para reunir a investigadores de 12 facultades de la región, incluyendo instituciones de Bolivia y diversas provincias argentinas.

El Prof. Arq. José Insfrán, decano de la FADA, explicó que la tecnología en este congreso no se limita a herramientas digitales, sino que tiene un propósito más profundo. “La tecnología es preguntarnos algo mucho más sencillo, mucho más importante: de cómo construimos ciudades, cómo construimos viviendas y objetos que nos permitan vivir mejor”, afirmó.

El desafío climático como eje central

Bajo la premisa de una construcción más eficiente y sostenible, el congreso abordará problemas críticos como el estrés hídrico, las olas de calor y la huella de carbono, según se informó. El uso de herramientas como el software BIM y Arquímedes será clave para presentar soluciones que optimicen la planificación y eviten sobrecostos, permitiendo que la arquitectura responda con precisión a la crisis ambiental.

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La Arq. Ana Raquel Flores destacó la urgencia de estos temas. “Este es un espacio para abordar una situación que se está volviendo crítica muy rápidamente. Cada año es un año más caliente que el anterior”, dijo.

Por su parte, el Arq. Rubén Cáceres, coordinador del área, señaló que la falta de preparación urbana ante fenómenos como las lluvias torrenciales es una preocupación central. “En aras de pavimentar todo lo que tenemos, lo que estamos haciendo es impermeabilizar el suelo... necesitamos tener un atendimiento” a los sistemas de desagüe y escorrentías, apuntó.

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Dinámica del evento y participación

El congreso no está cerrado solo a especialistas. La FADA abrirá sus puertas a toda la ciudadanía, reconociendo que temas como la gestión del agua y el calor afectan la vida cotidiana de todos, informó la organización. El programa incluye:

Más de 60 ponencias y trabajos de investigación en áreas de docencia, extensión, investigación y gestión,.

Conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales de países como México, Colombia y Chile,.

Workshops exclusivos para estudiantes, donde trabajarán en ejercicios prácticos sobre control de temperatura y gestión de recursos hídricos,.

Compromiso social y futuro

Más allá de la técnica, el CRETA 2026 busca sembrar una conciencia ética en los futuros profesionales. “Esperamos crear conciencia... que cuando hagan un diseño lo hagan teniendo en cuenta todas estas consecuencias que pueden tener para la ciudadanía”, afirmó el Arq. Insfrán.

El evento concluirá reforzando la responsabilidad de la universidad pública de devolver conocimiento útil a la sociedad. Así lo resumió el Arq. Cáceres: “Pensamos seguir con esto como la responsabilidad social de habernos formado en una institución pública... y devolverlo de esta manera un poquito a la población”.