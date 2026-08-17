Estado desembolsó US$ 42,6 millones a proveedores entre la semana pasada y el inicio de esta

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del (MEF) confirmó que en la semana con el desembolso de G. 257.078 millones (US$ 42,6 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas en la semana correspondida entre el jueves 6 de agosto y el viernes 14 de agosto de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que los G. 257.078 millones se pagaron G. 49.109 millones con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, G. 61.319 millones con Fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y G. 146.651 millones con Fuente 30 “Recursos Institucionales”.

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¿Los proveedores de qué instituciones cobraron?

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa, Presidencia de la República.

La lista prosigue con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otras instituciones.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

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