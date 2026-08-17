Lo que hay detrás de la oferta de US$ 70 por MW a la ANDE: Esto dicen los documentos

Detrás de la oferta de US$ 70 por megavatio (MW) que Imperium presentó a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) —más del doble de los US$ 30 que baraja el Gobierno para la firma Atome— hay datos que aportan documentos a los que accedió ABC Color.

La semana pasada, el gremio Sitrande y un vocero de la propia Imperium dijo a la radio Ñanduti que el Gobierno paraguayo ocultó su oferta millonaria para favorecer a Atome. Esa denuncia fue negada por el presidente de la ANDE, Miguel Báez, en conversación con ABC.

Sin embargo, tanto Sitrande como la empresa de referencia omitieron datos importantes de Imperium.

Preccisamente, detrás de ese nombre se encuentra una estructura societaria formalizada bajo esa denominación hace menos de un año, y un proyecto que, según pudo constatar este diario, no es exclusivo para Paraguay. La misma oferta de centro de datos de inteligencia artificial ya fue presentada, con variaciones menores, a los gobiernos de Brasil y Malasia, sin que en ninguno de los dos casos haya derivado en un contrato firmado.

¿Qué dicen los documentos sobre Imperium?

ABC Color accedió a documentos legales y societarios presentados por la empresa, y a una entrevista con su representante en Paraguay, Aníbal Lovera Talavera Colman. El cruce de esos papeles con registros públicos internacionales deja preguntas que la sola versión de la empresa no responde.

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Según el registro mercantil de Singapur (ACRA), replicado en el sitio companies.sg, Imperium Ventures (S) PTE. LTD., con número UEN 202542665K, fue constituida el 24 de setiembre de 2025. Su actividad principal declarada es “comercio mayorista de una variedad de bienes sin producto dominante” y su actividad secundaria, “venta mayorista a comisión”. Es decir, la sociedad que negocia con la ANDE la compra de 300 MW de energía y anuncia una inversión de US$ 15.000 millones tiene, en su registro oficial, menos de un año de existencia y ningún rubro declarado vinculado a energía, tecnología o centros de datos.

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El propio sitio que replica esos datos de ACRA marca esa dirección —171 Tras Street, #07-171, Union Building— como “dirección registrada de alta densidad”, señalando que la utilizan 80 empresas registradas públicamente en el mismo código postal, piso y número de unidad.

La plataforma aclara que esto puede corresponder a un servicio de domicilio social, un proveedor de servicios corporativos, una oficina virtual o una señal de posible empresa fantasma, y recomienda expresamente verificar la actividad comercial, el sitio web, los contactos y las licencias de la empresa antes de confiar en la información, acotando que se trata de “una indicación para verificar, no una conclusión legal”. El propio análisis de riesgo del sitio califica a Imperium Ventures como de “riesgo medio”, citando su corta vida societaria y la descripción genérica de su actividad comercial.

Un mismo proyecto, tres nombres distintos

Los documentos presentados por la empresa muestran variaciones en su propia identidad corporativa. La carta de nombramiento de Lovera como representante en Paraguay, firmada en Nueva York el 30 de enero de 2026 y apostillada en Singapur el 24 de febrero, está emitida por “Imperium Ventures Capital Group (IVG)”, con domicilio en 171 Tras Street, Singapur.

La propuesta formal enviada a la ANDE el 1 de julio, en cambio, tiene membrete de “Imperium – Vision Compute AI”, con domicilio en 99 Wall Street, Nueva York. El dictamen jurídico de la ANDE, por su parte, identifica a la contraparte del memorándum como “Imperium Ventures (S) PTE. LTD.”

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Se trata, según la documentación, de la misma iniciativa bajo tres denominaciones y dos domicilios distintos en dos países. La carta de nombramiento tampoco es uniforme: en su encabezado asigna un único número de pasaporte (565-787-327) a dos personas —Valter Leite y Mohamed Abdulsalam—, mientras que en los bloques de firma cada uno figura con un pasaporte distinto (YC924010 y 565-787-327, respectivamente).

El mismo equipo ya ofreció un proyecto similar en Brasil

Una publicación del medio brasileño Mundo Coop del 9 de julio de este año registra que un grupo que se presenta como “Vision Compute, Imperium Ventures, Marz Group” propuso al Gobierno del estado de Paraná la instalación de un “hiper súper data center” en el municipio de Pinhais, cerca de Curitiba. La nota nombra entre los inversores presentes a Venkat Thummisi, Tom Yeh y Valter Leite —los mismos nombres que aparecen en la propuesta a la ANDE—, pero identifica al responsable financiero del grupo como “Rashad Salam”, no como Mohamed Abdulsalam, el nombre que figura en los documentos presentados en Paraguay.

Es decir, se trataría del mismo equipo con una oferta prácticamente idéntica bajo distintas denominaciones societarias, mientras al menos uno de los nombres varía de un país a otro.

“Esta empresa, el data center se iba a hacer en principio en Brasil. Después la empresa toma la decisión de hacerlo en Paraguay, porque entendió que Paraguay es el dueño de la energía, y las enormes ventajas que ofrece a los inversionistas extranjeros”, comentó el representante en el país de Imperium.

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Acerca de cómo llegó Lovera a la compañía, contó que le hablaron respecto a la posibilidad de que una empresa como esta venga al Paraguay, por lo que tuvo la iniciativa de contactar con los directivos para hacerles llegar todas las ventajas competitivas del país. “Entonces, llegamos a tener la representación de la empresa y a comenzar a hacer las presentaciones”, acotó.

La empresa responde: aporta historia, pero no despeja las dudas de fondo

Ante la consulta sobre los hallazgos sobre la compañía, Lovera remitió a ABC Color documentación adicional para “aclarar la estructura operativa de Imperium Ventures”. Según su explicación, la empresa de Singapur no es el origen del grupo sino parte de una “reorganización global de marca” realizada en 2025, y la verdadera empresa tecnológica del consorcio es Better Compute Works Inc., con sede en Saratoga, California, mientras que Imperium Ventures operaría como “el brazo financiero”.

Efectivamente, Better Compute Works Inc. existe como empresa activa, con presencia pública en LinkedIn y en la red social X, donde se describe como desarrolladora de “infraestructura de cómputo nativa de IA” para gobiernos y empresas.

Lovera también remitió un documento de la Junta Comercial del Estado de Santa Catarina (JUCESC), Brasil, que muestra que la sociedad Global Exim Group Brazil Ltda, activa desde 2018, cambió su nombre a Imperium Ventures Brasil Ltda el 24 de setiembre de 2025, con un capital social declarado de R$ 2.997.500.000 (unos US$ 550 millones), repartido en 75% para Mohamed Abdulsalam y 25% para Valter Ricardo Vieira Leite.

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Sin embargo, el propio documento brasileño precisa cuál es el objeto social de la empresa: “intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral” y comercio mayorista de minerales, cereales y materias primas agrícolas. Es decir, ningún rubro vinculado a energía, tecnología o centros de datos, el mismo patrón detectado en el registro de Singapur.

Y el cambio de nombre a “Imperium Ventures” se formalizó el mismo 24 de setiembre de 2025 en que se constituyó la sociedad de Singapur, es decir, ambas entidades adoptaron la marca “Imperium” en simultáneo, no en 2018 como podría sugerir la referencia a la “continuidad empresarial” del grupo.

La misma oferta, ahora también en Malasia

ABC Color accedió además a una carta de intención fechada el 22 de octubre de 2025, dirigida al primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y firmada conjuntamente por Imperium Ventures y Better Compute Works Inc. En ella, ambas empresas ofrecen construir y operar un “centro de datos de IA de hiperescala de talla mundial” en Malasia, con una inversión de “US$ 10.000 millones o más”, solicitando a cambio tierra, licencias aceleradas, generación de energía —incluyendo nuclear e hidroeléctrica—, desarrollo de puerto y aeropuerto, y cooperación con una base militar cercana. No hay registro público de que el Gobierno de Malasia haya respondido o dado curso a esta propuesta.

La estructura de la oferta a Malasia es, en lo esencial, la misma que la presentada a la ANDE. Con los mismos actores, mismo formato de “paquete” de inversión con componentes de energía, infraestructura, vivienda y educación, con las cifras y detalles culturales ajustados a cada país. En el caso de Malasia, se mencionan mezquitas dentro de los compromisos sociales; en el de Paraguay, una universidad tecnológica y una ciudad para trabajadores.

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En esa carta, Mohamed Abdulsalam firma como “Managing Director, Imperium Ventures”, un tercer cargo distinto al de “CFO” usado en el nombramiento de Lovera en Paraguay. En tanto que Venkat Thummisi firma como “CEO, Better Compute Works, Inc.”, no como directivo de BlackRock, tal como lo había presentado inicialmente el material entregado a ABC Color.

Cabe señalar que, según el propio contrato social de Imperium Ventures Brasil, la facultad de administrar y representar legalmente a la sociedad corresponde en forma exclusiva a Valter Leite, no a Abdulsalam.

Lo que dice el representante en Paraguay

Lovera explicó a ABC Color que las gestiones comenzaron en febrero de 2026 ante la Presidencia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicacion (Mitic), que derivaron el caso a la ANDE. Según su relato, la propuesta inicial era mucho mayor y se ajustó tras reuniones técnicas con personal designado por el entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa.

“Hacemos una propuesta a la ANDE directamente (...) ofreciendo 70 dólares el megavatio y solicitando 300 megavatios”, relató. Agregó que la ANDE pidió la firma de un memorándum de entendimiento (MDE) para formalizar el acercamiento, y que su departamento jurídico “saca un dictamen jurídico diciendo que todos los documentos arrimados eran (...) correctos” y que no había impedimento para firmarlo.

El MDE, sin embargo, quedó sin rubricar. “Estuvo con el presidente Félix Sosa una semana”, dijo Lovera, hasta que se produjo el cambio en la presidencia de la ANDE a fines de julio, con la asunción de Miguel Ángel Báez Reyes.

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¿Cómo llegan a la oferta de US$ 70 por MW?

Consultado sobre por qué proponen a la ANDE pagarle 70 dólares el megavatio, cuando ese monto no está establecido en el tarifario de la empresa estatal, Lovera explica que este es un hiper data center. Y detalla que un data center “normal” produce de ganancia por cada dólar invertido en energía, alrededor de 60 dólares de ganancia. Pero sin embargo, un “hiper” data center, como sería el caso de este proyecto, da más de 470 dólares de ganancia por cada dólar de energía.

“Entonces, es rentable para nosotros, por eso es que lo presentamos”, sostuvo. Además, añadió que “es una propuesta interesante y que tiene que ser atendida” por “tener una ventaja competitiva como oferentes”.

El documento de la Asesoría Legal de la ANDE, fechado el 25 de junio de 2026, concluye efectivamente que “no se observan impedimentos jurídicos” para suscribir el memorándum, al tratarse de un instrumento “declarativo, exploratorio y precontractual” sin obligaciones exigibles de suministro.

Pero el mismo dictamen fija límites explícitos. Aclara que la inclusión de la cifra de 300 MW en el texto “no implica reconocimiento alguno por parte de la ANDE respecto de la disponibilidad actual o futura de potencia”. Y respecto de la representación invocada por la empresa, precisa que su análisis “se limita a la revisión formal de la documentación incorporada al expediente, sin emitir pronunciamiento respecto de la autenticidad material, suficiencia o eficacia definitiva de los instrumentos extranjeros acompañados”.

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En otras palabras: la Asesoría Legal de la ANDE no certificó que los documentos societarios y de representación de Imperium sean auténticos, sino que dejó esa verificación —incluida la validez de la apostilla— en manos de “las dependencias competentes”, previo a cualquier firma.

Desconocidos en el ambiente tech de Paraguay

Otro aspecto llamativo es que a Imperium no los conocen en el ambiente tecnológico de Paraguay. Averiguando con un par de referentes del sector tech que opera en el país, no supieron dar referencia alguna sobre la citada empresa.

“Nunca hemos escuchado hablar de ellos”, fue una de las respuestas. Mientras que otra fuente aseguró que en Paraguay no se puede hoy hacer un data center Tier 3 o Tier 4 y que tampoco la solución es rápida, dado que se necesita redundancia de cables submarinos.

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Quiénes son los directivos que respaldan la oferta

Consultado sobre la solidez de la empresa, Lovera remitió a ABC Color los perfiles de los cuatro directivos que, según la propuesta, respaldan el proyecto. La verificación arroja un panorama mixto. Venkat Thummisi existe y tiene trayectoria real en infraestructura de datos. Fuentes independientes (Trionic Capital Partners, Viking Digital Campus) confirman que fue jefe de Infraestructura Central de OpenAI —no “CTO de Infraestructura”, como lo describe el material entregado por Lovera— y que antes construyó más de 2,5 GW de capacidad de centros de datos en dos décadas en EMC/Dell Technologies. Sin embargo, su perfil público actual lo identifica como fundador y CEO de la firma “Data Cities” y socio de “Viking Digital Campus”; no existe registro público que lo vincule a BlackRock como “Director Ejecutivo Tecnológico”, el cargo que le atribuye la propuesta a la ANDE.

Por otra parte, Tom Yeh también existe y su perfil académico coincide en gran medida con lo remitido por Lovera. Es profesor asociado de Ciencias de la Computación en la Universidad de Colorado Boulder, doctorado del MIT, creador de Sikuli Script y director del Center for the Brain, AI, and Child, con financiamiento de NSF y DARPA. No se encontró, en cambio, ningún registro que lo acredite como asesor tecnológico del gobierno de Taiwán, como lo mencionó Lovera en la entrevista.

El perfil atraibuido a Valter Leite coincide parcialmente, dado que existe una persona con ese nombre que trabaja en Progress Rail, empresa de Caterpillar, como gerente regional de ventas para Norte de África y Medio Oriente, en el rubro ferroviario. No se halló respaldo público de su rol declarado en infraestructura energética ni de vínculo con Imperium Ventures.

De Mohamed Abdul Salam, presentado como Director de Capital Markets & Finance del grupo, no se encontró ningún registro público independiente que confirme su identidad ni el cargo atribuido.

La versión de la ANDE

El presidente de la ANDE, Miguel Báez, negó públicamente que la institución esté ocultando expedientes y explicó que existe un protocolo de evaluación para verificar “la seriedad de las firmas, su presencia internacional y su capacidad real” antes de considerar cualquier oferta. Según Báez, la estatal aún no designó energía a ninguna empresa ni respondió formalmente a Imperium ni a otros oferentes.

“No escondimos nada. Todavía no le respondimos a nadie; todavía no estamos en etapa de elegir. Tenemos que ver la seriedad de cada empresa”, declaró a este diario.