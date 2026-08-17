Misiones se prepara para lluvias intensas y posibles inundaciones

Los trabajos son ejecutados en forma conjunta entre el Gobierno departamental y las municipalidades de los 10 distritos de Misiones, con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Las zonas de mayor riesgo identificadas son Ayolas, Yabebyry y Villa Florida, donde la amenaza proviene principalmente de la crecida de los ríos Paraná y Tebicuary. En el resto de los distritos, el peligro está relacionado con la subida de los arroyos, situación que se busca mitigar mediante las obras de canalización en curso, señaló el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR – HC).

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La probabilidad de afectación de El Niño en Paraguay alcanza el 90%, y Misiones figura entre los departamentos de mayor riesgo, junto con Ñeembucú e Itapúa. Se prevén acumulados de hasta 400 mm de lluvia mensuales entre septiembre y noviembre, con mayor intensidad entre octubre y diciembre.

De manera paralela, se trabaja en la planificación de posibles reubicaciones de familias asentadas en zonas inundables y en la gestión de recursos, incluido el combustible necesario para fortalecer el dispositivo de prevención. “Estamos trabajando, proyectando las reubicaciones, y sobre todo buscando prever lo que se pueda y mitigar lo que se pueda”, expresó.

Protección de zonas productivas

Entre los principales objetivos se encuentra la protección de la zona productiva del departamento ante un eventual escenario climático adverso. “Tenemos que prepararnos para el peor escenario, aunque esperamos que no ocurra. Lo importante es prever y no reaccionar cuando la emergencia ya esté instalada”, manifestó.

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